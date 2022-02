Proč by všechny ženy měly denně pít čaj z dobromyslu?

Dobromysl je už od starověku považován za mocnou bylinku, která umí léčit tělo i duši a hojně se využívá při přípravě pokrmů ze středozemní kuchyně. Určitě ji znáte i pod názvem oregano. Pro ženy je skvělá jako čaj či koupel, muži ji možná více ocení v nějakém skvělém pokrmu. Umí toho opravdu mnoho.

Dobromysl obecná (Origanum vulgare)

Oregano se dnes pěstuje téměř po celém světě. Původem však pochází z oblastí v okolí Středozemního moře. Začalo se zde pěstovat už v období antiky a používalo se nejen jako nezaměnitelné koření v kuchyni, ale věřilo se, že jde i o bylinu s magickou mocí, která chrání před zlou mocí. Postupně se oregano rozšířilo i do dalších částí Evropy a v hojném počtu se vyskytuje i v Malé Asii, na Blízkém východě, na Kavkazu, v Íránu nebo v Himálajích. V hojném počtu roste i v oblastech jižní Číny, Tchaj-wanu, ale i v Severní Americe.

Dobromysl je skvělou bylinou na podporu imunitního systému. Zdroj: shutterstock.com

Jak ji poznáte

Dobromysl je vytrvalá keříčkovitá bylina s drobnými zelenými lístky a v některých oblastech dorůstá až do výšky 60 cm. Jedná se o výrazně aromatickou rostlinu s mírně nahořklou chutí. Zhruba od července do září kvete růžovými až fialovými květy. U nás roste planě na prosluněných stráních, loukách a pasekách a je významnou medonosnou rostlinou vyhledávanou včelami, čmeláky i motýly. Během sezóny najdete tuto bylinku na nejedné zahrádce a během zimy ji mnozí pěstují za oknem.

Dobromysl jako léčivá bylinka

V léčitelství se oregano využívá zejména pro svůj vysoký obsah silic (až 0,4 %). Jedná se o silice thamol a karvakrol. Dále obsahuje přibližně 8 % tříslovin, hořčiny, tanin, přírodní oleje, gumopryskyřici, antioxidanty a další cenné látky pro náš organismus. Oregano je také plné vitamínů A, C, E, K a B6, vlákniny, železa, hořčíku, vápníku, draslíku a kyseliny octové.

Připravte si blahodárný čaj

Jednu až dvě lžičky drcené natě zalijte 250 ml horké vody a nechte tak 10 až 15 minut louhovat pod pokličkou. Poté čaj sceďte a po doušcích jej popíjejte.

Nakopne imunitní systém

Dobromysl je skvělou bylinou na podporu imunitního systému. Ať už se zrovna cítíte oslabení nebo máte dlouhodobě nízkou obranyschopnost těla, vždy tato bylinka přijde vhod. Obsažená kyselina rozmarýnová má totiž úžasné antioxidační účinky a výborně působí na imunitu.

Funguje jako přírodní antibiotikum

Mnohé z nás by ani v duchu nenapadlo, že oregano je to poměrně dost silné antibiotikum a dokáže tělo chránit před mnoha škodlivými bakteriemi a mikroorganismy. Je to právě díky obsaženým silicím. Trápí vás například zlatý stafylokok, listerie nebo různé druhy kvasinek? Tak to je tato bylinka přesně pro vás.

Zmírňuje menstruační bolesti

V případě, že patříte mezi ženy, které mívají bolestivou či nepravidelnou menstruaci, nasaďte také dobromyslový čaj. Bylinka umí nejen mírnit menstruační bolesti, ale pomůže i ženám, které nemenstruují pravidelně či jim hrozí předčasná menopauza.

Pečuje o zdravé srdce

Obsažené antioxidanty, beta-karyofylen a omega-3 mastné kyseliny skvěle potlačují srdeční záněty. Dobromysl pozitivně ovlivňuje hladinu obou cholesterolů, LDL i HDL. Zároveň báječně zklidňuje srdeční tep a reguluje krevní tlak. Jeho užívání vám tak může posloužit i jako užitečná prevence infarktů a dalších srdečních onemocnění.

Bojuje proti zánětům

Zmíněná látka beta-karyofylen, kterou můžete znát i pod zkratkou E-BCP, je také významná pro své protizánětlivé účinky. Dokáže úspěšně potlačovat mnohé záněty, a to nejen v celém cévním systému, ale i v mnoha důležitých orgánech. Díky této látce dobromysl skvěle pomáhá i při zánětlivých onemocněních jako je osteoporóza nebo ateroskleróza, popřípadě i při metabolickém syndromu.

Něco na vás leze a máte zahleněné dýchací cesty? Dobromysl najde využití i při nachlazení a chřipkách. Zdroj: shutterstock.com

Nakopne, osvěží a zlepší trudomyslnost

Cítíte se unavení a vyčerpaní? Využijte posilující účinky oregana. Díky obsaženému vitamínu B dodáte tělu energii a zajistíte si tak správnou funkci celého organismu. Užíváním bylinky dosáhnete lepšího prokrvení a okysličení buněk i všech svalů. Přepadají vás smutky a neklid? Zbavte se jich! Tyto stavy by mohly být začátkem dalších zdravotních obtíží. Stačí sáhnout po dobromyslu, který proti nervovým slabostem využívaly už naše babičky.

Nachlazení ustoupí a bude se vám dýchat volněji

Něco na vás leze a máte zahleněné dýchací cesty? Dobromysl najde využití i při nachlazení a chřipkách. Úspěšně snižuje horečku, potlačuje kašel, bolest v krku i bolesti hlavy. Z těchto důvodů je bylina užitečná i při bronchitidě a astmatu. V těchto případech ji můžete i inhalovat.

