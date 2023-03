5 domácích kloktadel proti bolesti v krku: Znáte skandinávskou pivní kúru?

Máte škrábavý pocit v krku, jako kdybyste tam měli drsné struhadlo? Máme pro vás tipy na domácí kloktadla, která vás přijdou na pár korun a uleví vám od bolesti.

Bolest v krku je otravná. Člověk nemůže mluvit (jen tak sípe) a sotva zvládá každodenní věci. Být doma a kurýrovat se v posteli? To si většina z nás nemůže dovolit. Hypotéka, nájem a další složenky se neptají. Je zkrátka potřeba vydělat peníze a nějak to celé ustát. Ale jak? Naštěstí existují bylinná kloktadla, která vám v téhle nepříjemné chvilce uleví. Jednak vydesinfikují dutinu ústní a zároveň trochu i krk. Nemoc tak většinou dostane stopku a nebude se tak rychle šířit.

Proti bolesti v krku může pomoci i masáž. V tomto videu najdete pár tipů:

Kloktejte každou hodinu

Na kloktadlech je skvělé, že jejich příprava je levná a časově nenáročná. Stačí si je připravit ve větším množství a pak už máte na celý den vystaráno. Odborníci doporučují při větších obtížích kloktat každou hodinu. Důvod je prostý: kloktadlo je totiž i určitým přírodním lékem proti bolesti. Nejenom, že hrdlo vydesinfikuje, ale zároveň ho ho i zavlaží a zklidní a to je přesně to, co potřebujete. Představíme vám teď pět druhů kloktadel, která si snadno připravíte sami doma.

Očistné bylinné výluhy

Pro kloktání se hodí bylinky s dezinfekčním a antiseptickým účinkem. Takové jsou například šalvěj, mateřídouška, sedmikráska, řepík nebo heřmánek. Příprava bylinných kloktadel je jednoduchá, stačí použít nasušené bylinky, pokud nemáte vlastní, koupíte je v lékárnách. Pak už jen do kastrůlku dáte dvě polévkové lžíce bylinky, zalijete je 500 ml horké vody a necháte zhruba 15 minut louhovat. Výslednou směs sceďte a jakmile vychladne, použijte ke kloktání. V tomto případě platí – čím více budete kloktat, tím rychleji se vám uleví.

Výluh šalvěje vydezinfikuje krk. Zdroj: Profimedia

Pivní kúra

Ve Skandinávii se bolest v krku léčí teplým pivem. Úleva přichází sice později než u chemických preparátů, nicméně pivo nemá alespoň žádné vedlejší účinky. Postup je jednoduchý: 500 ml piva přiveďte k varu. Jakmile nápoj začne bublat, okamžitě ho odstavte. Do částečně vychladlého piva pak vmíchejte 2 lžíce medu a použijte směs jako kloktadlo.

Pozor: tenhle přírodní lék není vhodný při užívání antibiotik nebo při hnisavých bolestech v krku. Nedoporučuje se ani pro těhotné či kojící matky či pacienty s vysokým tlakem.

Horké pivo uleví při nachlazení. Zdroj: Profimedia

Olejové kloktadlo

V tomhle přírodním přípravku spojíte sílu olivového (případně slunečnicového) oleje a léčivých bylinek. Do zavařovačky dejte 2 díly oleje a 1 díl bylinek (použít můžete například mátu nebo meduňku). Směs vložte do vodní lázně a krátce zahřejte. Poté ji odstavte a nechte louhovat do druhého dne. Ještě než výluh použijete, zřeďte ho převařenou vodou v poměru 1:1. Pokud vám zbylo hodně olejové směsi, můžete ji použít i jako zábal na krk!

Bylinky v oleji se mohou použít i jako zábal. Zdroj: Profimedia

Zázvor jako první pomoc

Zázvor je první pomocí při bolestech v krku. Má dezinfekční, protizánětlivé a antivirové účinky. Připravit si zázvorové kloktadlo je proto na místě. Nastrouhejte 1 polévkovou lžičku zázvoru, zalijte ji vroucí vodou a přiklopte pokličkou. Po deseti minutách směs zceďte a okořeňte anýzem, který výborně účinkuje při bolestech v krku a případné ztrátě hlasu. Navíc má i příjemně nasládlou chuť!

Kombinace zázvoru a anýzu má výborné účinky při bolestech v krku a ztrátě hlasu. Zdroj: Profimedia

Slaná voda

Je nejlevnějším kloktadlem na světě! Aby ne, když potřebujete jenom šálek teplé vody a lžíci (nejlépe mořské) soli. Obě ingredience promíchejte a použijte jako kloktadlo. Nemusíte kloktat hodiny, stačí 30 sekund. Sůl zmírní bolesti v krku, otoky a ještě navíc vaše hrdlo hezky vydezinfikuje. Za chvíli budete jako rybička.

