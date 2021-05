Vyrobte si domácí krém proti vráskám s ženšenem. Je lepší a levnější než koupený

Vrásky jsou zcela přirozeným projevem stárnutí a jejich tvorbě se s přibývajícím věkem nevyhne zřejmě nikdo. Na trhu však existuje množství krémů, které jejich objevovaní pomáhá předcházet, nebo jej alespoň zpomaluje. Ceny těchto produktů nejsou vždy úplně přívětivé, a navíc kosmetika z obchodu může obsahovat spousta chemikálií, které vaše tělo rozhodně nepotřebuje. Zkuste si proto od vrásek pomoci naprosto přírodní cestou!

Stárnutí je zcela přirozenou součástí lidských životů, mnozí se však jeho projevy snaží co nejvíce zpomalit. Lidé tak podstupují nejrůznější estetické zákroky, plastické operace a utrácejí tisíce za krémy proti vráskám. Tvorbu vrásek lze přitom velmi snadno omezit či pozastavit za pomocí jednoduchých pravidel, které prakticky nic nestojí. Dobrou životosprávu a pravidelný pitný režim je pak vhodné doplnit i podomácku vyrobeným krémem.

S projevy stárnutí lze bojovat i pravidelným pitným režimem Zdroj: David Mzareulyan / Shutterstock.com

Hydratace na prvním místě

V základu všeho stojí voda. Může to znít jako klišé, ale za dobře a mladistvě vypadající pleť zodpovídá pravidelný pitný režim. Člověk by měl vypít 350 mililitrů vody na 10 kilogramů své váhy. Nejvhodnější je pramenitá neperlivá voda. Nesmí být opomenuta ani hydratace zvenčí. Namísto hydratačních krémů zkuste sáhnout například po kokosovém oleji. Ten kromě toho, že pleti dodá vláhu, má i antimikrobiální vlastnosti, tudíž likviduje bakterie, jež se na pleti nachází. Tím předchází i vzniku akné. Při péči o pleť nezapomeňte na krk a dekolt.

Masáží obličeje proti stárnutí

Dobrým pomocníkem v boji proti rychlému stárnutí pleti jsou i pravidelné masáže obličeje. Ty lze provádět například se zmíněným kokosovým olejem nebo ženšenovým esenciálním olejem. Ten totiž dle nejrůznějších průzkumů prokazatelně snižuje tvorbu vrásek. Rovněž se doporučuje pravidelně využívat blahodárných účinků růžové vody či růžového oleje. Ten je plný antioxidantů, proniká do hloubky pleti a obsahuje vitaminy C a A, které oddalují projevy stárnutí.

Kokosový olej skvěle hydratuje a odpuzuje bakterie Zdroj: BLACKDAY / shutterstock.com

Domácí krém proti vráskám

Namísto nejrůznějších produktů proti stárnutí, které jsou dostupné na pultech obchodů, si zkuste připravit svůj vlastní elixír. Je tvořen z čistě přírodních produktů, neobsahuje žádné konzervační látky ani chemikálie a je hotový během několika málo minut.

Jeho základem jsou mandlový a jojobový olej. Mandlový nabízí slušnou dávku vitaminu A, je tedy velmi účinný proti projevům stárnutí. Jojobový zase pokožku zklidňuje a napomáhá její hydrataci. Mezi další složky domácího krému patří například esenciální olej z šípkových jader anebo z kadidla. Všechny ingredience jsou známy pro své účinky v boji proti vráskám a stárnutí pleti.

Na domácí krém proti vráskám a projevům stárnutí budete potřebovat:

1/8 šálku mandlového oleje

1/8 šálku jojobového oleje

1/2 lžičky ženšenového esenciálního oleje

1 lžičku esenciálního oleje z šípkových jader

10 kapek esenciálního oleje z kadidla

2 lžíce kokosového oleje

2 lžíce včelího vosku

1/2 lžičky oleje s vitaminem E

1 lžíci bambuckého másla

Postup:

Do menší misky vlijte mandlový a jojobový olej. Přidejte všechny esenciální oleje a dobře promíchejte. Následně přiveďte k varu menší množství vody a na hrnec posaďte menší nádobu. Do té vložte kokosový olej, včelí vosk a bambucké máslo. Ve vodní lázně nechte tyto ingredience pomalu rozpustit. Poté je přilijte do misky s esenciálními oleji. V poslední fázi přidejte olej s obsahem vitaminu E a dobře promíchejte.

Výsledný krém aplikujte na pokožku každý den vždy před spaním a nechte přes noc působit. Uchovávejte jej v lednici, kde vydrží po dobu až tří týdnů.

Zdroje:

ceskozdrave.cz, www.jaktak.cz