Jaké obklady doporučuje lidová medicína na zbytnělou prostatu?

Zbytnění neboli zvětšení prostaty trápí celou řadu mužů ve věku nad 50 let. Jde o běžné onemocnění, na jehož rozvinutí se často podílejí neovlivnitelné faktory, a tak se mu v mnoha případech není možné vyhnout. Existuje ale několik způsobů, jak jeho projevy utlumit. Slyšeli jste už o obkladu, který bývá hojně doporučován v lidové medicíně?

Spousta mužů se po dovršení 50. roku věku začne potýkat s potížemi při močení. Ty mohou zpočátku působit nevinně a málokdo jim přisuzuje větší váhu. Pokud ale není toto nezhoubné onemocnění nijak řešeno, symptomy postupem času sílí, a to až do takové míry, kdy mohou být pro postiženého nesmírně nepříjemné.

Příznaky zvětšené prostaty

Jak bylo zmíněno, zvětšenou prostatou trpí nejčastěji muži ve věku nad 50. let. U těch se ale většinou objevují jen mírnější příznaky, jako jsou opožděný začátek močení, anebo zeslábnutí proudu moči. Následně v průběhu let dochází často k tomu, že je proud moči přerušovaný, bez zjevných příčin se zvyšuje nutkání na močení a i přes vykonání potřeby se objevuje pocit nedostatečného vyprázdnění močového měchýře. K častější potřebě močit pak dochází i například během noci, čímž bývá do značné míry narušován spánek postiženého.

Při prvních příznacích je třeba vyhledat lékaře. Zdroj: Shutterstock

Domácí léčba zvětšené prostaty

Jakmile se objeví první příznaky zvětšené prostaty, je třeba rychle vyhledat lékaře, aby se symptomy nadále nezesilovaly. Lékaři pak často nasazují nejrůznější léky, které napomáhají ke zmenšení prostaty. Existuje však také několik přírodních způsobů, jak kromě prášků léčbu podpořit.

Skvělým pomocníkem jsou například dýňová semínka. Třikrát denně si dopřejte 2 lžíce dýňových semínek, které dokáží skvěle zpevnit svalovinu močového měchýře. Od potíží uleví i alkalická minerálka. Tu popíjejte denně po dobu 6 týdnů. Můžete si v ní rozmíchat i 1 čajovou lžičku rouškového pylu, který je zdrojem zinku, jež se podílí na správné funkci prostaty. Skvělé je i rozemleté lněné semínko. To si přidávejte ráno například do jogurtu. Od příznaků zvětšené prostaty uleví také popíjení odvaru z vrbovky, tří dílů libečku, jednoho dílu šafránu a celeru.

Dýňová semínka jsou bohatá na zinek, který má vliv na správné fungování prostaty. Zdroj: Shutterstock

Obklad na zvětšenou prostatu

V lidové medicíně se často hovoří o obkladu, který má za tři dny přinést velkou úlevu. Stačí nakrájet 200 gramů cibule, zalít ji v hrnci 2 lžícemi vody, přidat 3 lžíce anýzu a všechno společně nechat na mírném plameni pod pokličkou dusit asi 10 minut. Vychladlou směs naneste na gázu a přikládejte na rozkrok, a to 3 noci za sebou. Brzy by měla přijít úleva. Účinky cibule na problémy s prostatou se zabývají i vědci.