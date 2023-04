Domácí mazání na bolest zad a kloubů: Stovky let starý recept funguje dodnes

Bolesti zad a kloubů se s přibývajícím věkem objevují čím dál častěji. Buďte na ně připravení, ať vás nevyvedou z míry! Vyrobte si jednoduché, přesto účinné domácí mazání z borovice, které se používá už po generace. Díky němu vám nepříjemné bolesti nepřekazí žádné plány.

Borovice lesní je jedním z léčivých stromů, který podle vědců dokáže pomoci v mnoha ohledech. Borovice je skvělá jak pro dýchací systém, tak i na posílení krevního oběhu, zvýšení imunity či na revmatismus. Jakmile vás postihne bolest zad a kloubů, neváhejte a sáhněte po borovici!

Jak využít borovicový květ, se podívejte v tomto videu:

Borovicová koupel

Jakmile vás chytnou záda, je dobré si připravit borovicovou lázeň a dopřát si v ní 10-15 minut odpočinku. Nejenže vám uleví od revmatické bolesti kloubů a svalů, ale také posílí a prokrví organismus, uklidní a zapůsobí na kůži antimikrobiálně.

Odvar z borovice můžete připravit dvěma způsoby. Kilogram jehličí nasypte do hrnce, zalijte 5 litry vody a nechte povařit půl hodiny na mírném ohni. Poté přeceďte a přelijte do vany. Druhou možností je krátce povařit hrst mladých výhonků borovice ve 2,5 litrech vody. Následně nechat 10 minut odstát a až poté scedit do vany.

Výhonky borovice a jehličí má blahodárné účinky na lidský organismus. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vhodný čas sběru je teď

Pokud si chcete udělat domácí mast z borovice, tak nyní právě nastává ten pravý čas. Hlavně v dubnu se totiž na borovicích nachází pupeny ještě před rozvinutím. Správnou úpravou tak z nich můžete získat protizánětlivé mazání, které pomáhá při revmatismu i kožních vyrážkách. Díky obsahu cenných minerálních látek povzbuzují výhonky borovice také regeneraci tkání, kostí a chrupavek.

Mazání na bolest kloubů

Domácí mast z pupenů borovice můžete použít již po dvou týdnech od její výroby. Do čisté sklenice nasypte hrst borovicových pupenů, zalijte 100 ml Alpy, uzavřete a nechte macerovat 14 dní. Jakmile vás začnou bolet klouby nebo svaly, stačí sáhnout po této blahodárné masti, která vám od bolesti zaručeně uleví.

Olej z borovicového jehličí pomáhá na bolestivé klouby. Zdroj: Profimedia

Extra tip: Mast na klouby ze sádla a bylinek

Proti bolesti zad a kloubů používaly naše babičky také osvědčenou mast ze sádla a sušeného rozmarýnu s tymiánem. Do čisté sklenice nasypte 50 g rozmarýnu a 40 g tymiánu. Zalijte rozpuštěným sádlem tak, aby vše bylo ponořené. Sklenici nechte půl hodiny ve vodní lázni s teplotou 60 °C. Po vychladnutí vložte do lednice na dva týdny. Poté opět zahřejte ve vodní lázni, sceďte a hotovou mast skladujte v chladu.

