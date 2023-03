Křečové žíly: Naše babičky si vyráběly mazání z běžných věcí. Máte je ve špajzu

S nevzhlednými ozdobami dolních končetin není radno si zahrávat a už vůbec ne je ignorovat. Křečové žíly mohou přerůst v poměrně vážné zdravotní riziko. Jak s nimi zatočit? Vyrobte si jednoduché domácí mazání ze surovin, které máte běžně doma, uvidíte, že „křečáky“ nebudou mít šanci.

Křečové žíly, varixy, nebo křečáky, chcete-li, jsou jedno a to samé označení pro totéž. Vyskytují se nejčastěji na dolních končetinách a podle průzkumů trápí až jednu třetinu celkové populace, což není zrovna málo. Postihují muže i ženy, i když ženy jejich výskyt řeší mnohem častěji i z estetického hlediska.

Jak na křečové žíly z pohledu tradiční čínské medicíny, se podívejte ve videu:

Ženy jsou vůči těmto nezvaným a nevzhledným hostům náchylnější, mohou za to hlavně hormonální změny. I když jejich výskyt a průběh můžete velmi zmírnit dodržováním určitých opatření, zcela vyhnout se jejich výskytu nelze. Dost často je má kromě životosprávy na svědomí i genetická zátěž. Dobrou zprávou ale je, že se s nimi nemusíte nutně smířit, ale díky několika trikům a tipům se jich můžete zbavit.

Jak a kde se křečové žíly tvoří?

Varixy se nejčastěji objevují na dolních končetinách. Asi nejčastěji si je představíte na lýtkách, objevit se ale mohou i v podkolenní jamce či na stehnech. Křečové žíly se začnou hlásit o slovo v momentě, kdy chlopně uvnitř žil nefungují tak, jak mají. Žilní stěna není dostatečně pevná, což vede k nárůstu průměru oné žíly a chlopně nejsou schopné domykat tak, jak by měly.

Vše vyústí v přetlak v žilním systému a s ním přicházejí i obtíže. Mohou se častěji objevovat otoky dolních končetin, v noci vás ze spánku začnou budit křeče nohou. Po delším stání nebo sezení budete mít pocit unavených nohou, budou brnět, svědit, nebo se na nich začnou dít viditelné kožní změny.

Až budete příště loupat červenou cibuli do vaření, slupky si pečlivě schovejte. Zdroj: Shutterstock

Připravte si domácí mazání na křečové žíly

Když už se varixy objeví, určitě je dobré navštívit lékaře, protože vznik křečových žil s sebou nese i velká zdravotní rizika, kterými jsou například trombóza nebo bércové vředy.

Domácí mazání se kupodivu vyrábí z cibulových slupek, nikoliv z cibule jako takové. Slupky obsahují spoustu prospěšných látek, pomáhají upravovat tonus cév, navíc působí protizánětlivě. Oloupejte tedy pět červených cibulí a slupky napěchujte do mixéru. Rozmixujte a vložte do čisté sklenice. Pak si připravte šest stroužků česneku. To, že je česnek přírodní antibiotiku, už jistě víte. Možná vám ale uniklo, že si dokáže poradit i s křečovými žilami, česnek totiž zlepšuje a stimuluje krevní oběh. Navíc je bohatý na retinol, který výrazně ovlivňuje krevní oběh.

Česnek pomáhá zlepšovat krevní oběh. Zdroj: Shutterstock

Zahřát a je skoro hotovo

Stroužky česneku nakrájejte na tenké plátky a vsypejte jej do sklenky s cibulovou hmotou. Vše zalijte 200 mililitry panenského olivového oleje. Pak si připravte dostatečně velký hrnec, aby se vám do něj vešla sklenice se základem na blahodárné mazání. Vyložte hrnec utěrkou, vložte do něj sklenici a kolem nalijte vodu. Vodu přiveďte k varu a vařte patnáct minut. Nechte zcela zchladnout a přes jemné sítko převařené mazání sceďte do čisté uzavíratelné sklenice. Mazání aplikujte na místa, kde se vám křečové žíly vytvořily každý den před spaním. Brzy pocítíte rozdíl.

Zdroje: www.youtube.com, www.krecove-zily.com