Vysoký krevní tlak se neobjeví zbůhdarma. Podle odborníků může být dědičný, ale také ho často způsobuje spousta faktorů jako je stres, obezita, alkohol nebo nedostatek spánku. Pokud se tento neduh včas neléčí, může zvýšit riziko výskytu mrtvice nebo infarktu. A jak je vidět, nejde jen o plané varování, protože podle statistik způsobuje vysoký tlak celých 6 % všech úmrtí. A to není málo.

Když krev „vře“

Pokud tedy máte vysoký tlak, musíte brát medikaci, ale také se starat o své duševní zdraví. Vaše psychická pohoda má totiž velký vliv na to, jak moc vám „vylítne tlak“. Spousta lékařů se shoduje na tom, že horší výsledky testů mají ti, kteří jsou rozhození, bázliví, nervózní, rozčilení nebo ve stresu. Můžete namítat, že stres je dneska normální věc. Ale popravdě málokdo ví, že tato „adrenalinová záležitost“ dokáže tělo pěkně poničit. Nejenom, že organismus začne vylučovat stresové hormony, ale také se zrychlí srdeční tep a zúží cévy… A pak je už otázkou času, kdy se objeví první zdravotní problémy…

Chronický stres zvyšuje krevní tlak.

Mazlení s mazlíčkem

Vysoký krevní tlak se většinou koriguje léky. Ale jsou i podpůrné možnosti, které se prokázaly jako osvědčené. Vědci například přišli na to, že mazlení s domácím mazlíčkem (je jedno, jestli je to pes nebo kočka), vyvolává biochemické změny v těle. Konkrétně se jedná o koncentraci fenyletylaminu, který zlepšuje pozornost. Zanedbatelná není ani produkce hormonů jako jsou endorfiny (patří k hormonům štěstí) a dopaminu (zlepšuje koncentraci, řeč a myšlení)… A to není všechno! Podle vědců mazlení se „čtyřnožcem“ výrazně snižuje tlak i srdeční a dechovou frekvenci. Tím pádem riziko vysokého tlaku je menší!

Mazlení s kočkou působí sedativně.

Úleva a zklidnění

Ti kteří to vyzkoušeli, nedají na mazlení se čtyřnohým kamarádem dopustit. A dokonce odborníci tvrdí, že nejsou sami. Tulení se zvířetem je návykové a vytváří pocit přijetí, tepla a bezpečí. A to je to, co všichni potřebujeme. Pokud vám tedy hapruje vysoký tlak, dopřejte si mazlení se svým mazlíkem každý den. Zlepšíte si tak náladu i zdraví!

