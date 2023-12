Kašel je záležitost velice nepříjemná, ale v těchto chladných dnech se mu lze jen těžko vyhnout. Věděli jste ale, že pro lék na kašel nemusíte chodit daleko? Dá se snadno vyrobit ze surovin, které máte doma.

Celkově existují základní 4 druhy kašle. Vlhký, ten způsobuje zahleněnost a vykašlávání hlenů. Suchý kašel se může objevit, když vdechujete velké množství prachu, kouře, nebo vdechnutý kousek jídla. Někdy je však signálem respiračního onemocnění a běžně provází například kuřáky. Černý kašel doprovází vysoká teplota, ale nyní již prakticky neexistuje díky očkování. Jako poslední je tu alergický kašel, který je nepříjemný, ale pomáhá alergikům zbavovat se látek, které tíží jejich organismus, například pyl.

Léky na kašel z lékárny

Možná jste si všimli, že kapky na kašel nejsou to, po čem byste prahli. Když si přečtete složení, dozvíte se, že v údajných medových kapkách v lékárně není ani stopa opravdového medu. Místo toho se tam nachází velké množství sladidel, které med neviděly ani z rychlíku. Proto je lepší neutrácet peníze a vyrobit si vlastnoručně bylinkové kapky.

Domácí pastilky proti kašli

Není na tom vůbec nic složitého. Jako první si zvolte bylinky, které jsou účinné na kašel. Patří mezi ně například bazalka, eukalyptus, bezinková šťáva, rozmarýn, tymián, zázvor a mnoho dalších. Nasypte přibližně 6 lžic do hrnku. Poté nalijte 1 ½ šálku vroucí vody na bylinky, které jste si vybrali. Bylinky nechte louhovat 20 minut a poté čaj sceďte. Nyní si vezměte hluboký kastrol s pevným dnem, smíchejte váš bylinkový čaj s medem a nalijte do kastrolu. Na stranu připevněte kuchyňský teploměr, aby byla jeho špička v kapalině a zároveň se nedotýkala dna.

Začněte vařit a míchat, dokud voda nedovrší 148 stupňů celsia. Vaše kapalina se tak změní v hustý sirup. Zatímco se vám vaří sirup, připravte si pánev a nařezejte si kousky celofánu, do kterých budete následně moci kapky zabalit. Jakmile sirup dosáhne výše zmíněné teploty, okamžitě jej přelijte do pánve. U tohoto kroku si dávejte velký pozor, abyste se nepopálili. Pánev ihned naplňte horkou vodou a nechte směs půl hodiny vychladnout. Položte čistý silikonový list nebo kus voskového papíru, na kterém budete pracovat, a rozprašte na něj protipřilnavý prášek dle vašeho výběru. Když pak budete se směsí manipulovat, použijte nůž nebo nůžky a nakrájejte vaši směs na dlouhé proužky a poté kousky o velikosti kapky. Ty následovně položte na svou práškovou pracovní plochu. Jakmile to budete mít, vhoďte je do sklenice a přidejte ¼ protipřilnavého prášku, abyste jím pokryli všechny strany sklenice. Odstraňte přebytek a každý z nich bezpečně zabalte. Poté vložte zabalené kapky do sklenice s těsně přiléhajícím víčkem. Uchovávejte sklenici na chladném místě a podle potřeby používejte kapky ke zklidnění krku a zklidnění kašle.

