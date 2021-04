Jak zrychlit růst vlasů: Smíchejte pět ingrediencí a vyrobte vlastní šampon

Toužíte po krásných a bohatých vlasech? Hedvábný lesk i bohatý objem vám pomůže podpořit výtažek ze zdánlivě obyčejné rostliny. Ke zrychlení růstu a zlepšení stavu vašich vlasů skvěle pomůže kopřiva a pár dalších přísad.

Plevel s mnoha užitečnými vlastnostmi

Je až neuvěřitelné, jak široké využití kopřivy mají. Zdroj: Nastyaofly / Shutterstock.com

Listy kopřiv (kopřiva dvoudomá, kopřiva žahavka) mají rozmanité využití. Obsahují minerály, aminokyseliny, vitamín C a karotenoidy. Zvlášť na jaře patří často k zajímavému zpestření jídelníčku. Odedávna kopřivu lidé používali také jako léčivou rostlinu. Při jarních čistících kúrách se používá ke zlepšení látkové výměny. Zevně se nejčastěji doporučuje na ekzémy a špatně se hojící rány, jako vlasové tonikum.

Může vás zajímat 7 Zdraví Vlasy krásné a lesklé jako od kadeřníka: Domácí péče se skvělým výsledkem Zdraví Nejlepší šampon si vyrobíte snadno doma. S vlasy udělá doslova zázrak

Blahodárné působení kopřiv na vlasy

Kopřivy patří k nejstarším způsobům boje proti vypadávání vlasů. Dobrá masáž pokožky hlavy pomocí kopřivového výtažku bývá považována za účinnou zbraň proti vypadávání vlasů. Zároveň je kopřiva prospěšná také pro růst vlasů i v boji proti lupům. Listy kopřiv jsou bohaté na oxid křemičitý a síru. To pomáhá zvyšovat lesk vlasů a také jejich vitalitu.

Šampon na zrychlení růstu a zvětšení objemu a lesku vlasů

Ozdravná kůra čas od času pomůže nejen našemu tělu, ale zvýšenou péči si zaslouží i naše vlasy. V touze po co nejkrásnějších vlasech používáme nemalé množství chemických přípravků. Čas od času je dobré sáhnout po tom, co nabízí příroda. Pokud vás trápí štěpící se, lámavé, matné či vypadávající vlasy, můžete jim zkusit pomoci přírodním šamponem. Během měsíce používání by mělo na vlasech být patrné zlepšení.

Ingredience

750 ml kopřivového šamponu

2 kapsle nebo pilulky s vitaminem B5 (rozdrcené na prášek)

50 ml ricinového oleje

10 olejových tobolek s vitamíny A a D

30 ml šťávy z kopřiv

prázdná litrovou láhev

Všechny výše uvedené složky nasypeme / nalijeme do lahve a vše důkladně protřepeme. Obsah láhve vždy před použitím protřepeme. Šampon používáme běžným způsobem, při mytí se snažíme důkladně masírovat celou pokožku hlavy. Šampon necháme několik minut působit a pak hlavu opláchneme vodou.

Zdroj: prirodajelek.cz

Pierrette Nardo: Bylinky našich babiček, Albatrosmedia 2019