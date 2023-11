Sirup a další domácí léčiva si můžete připravit vlastními silami a velkou výhodou je nejen cena. Jednoduchý recept můžete použít na všechny možné bylinky i koření, které máte doma. Perfektně se hodí i zázvor!

Bylinky proti kašli a nachlazení

Které bylinky myslíte, že patří k těm nejlepším na zažehnání kašle? V české přírodě jich máme několik a možná pěstujete nějaké i na zahradě. Proti kašli výborně zabírá jitrocel, ale také šalvěj, tymián či naše domácí mateřídouška nebo také divizna. Tyto byliny a koření si můžete ještě na poslední chvíli nasbírat nyní, ale již brzy zelené lékárně odzvoní a příroda se uloží ke spánku. A co potom?

Po celý rok se ale v českých obchodech již běžně prodává zázvor, který je i u nás oblíbený, ale ne každý tuší, co si s ním počít. Zázvor přitom patří k velmi významným léčivým prostředkům, které jsou nejen vhodné při nachlazení a kašli, ale spekuluje se i o jeho protirakovinných účincích, zatímco protizánětlivé už byly dávno prokázány. Jak tedy zázvor používat?

Sirup si doma připravíte snadno, ale zázvor můžete nabídnout dospělým i dětem v docela jiné a velmi zajímavé formě. Připravte doma zázvorové bonbony s citronem. Tento kratičký příspěvek pro vás připravil kanál Home Factory na YouTube.

Naučte se zázvor používat

Čerstvý i sušený zázvor se výborně hodí do asijské kuchyně nebo sušenek, ale o vaření v pravém slova smyslu to dnes nebude. Ze zázvoru je možné připravit nejen cucavé bonbony a želé, zázvor můžete kandovat a snadno z něj uvaříte i sirup a v neposlední řadě i čaj.

V zimním období je také výhodou, že je zázvor silně výhřevný, a proto se rozhodně hodí mít doma alespoň kousek čerstvého nebo trošku mletého zázvoru pro strýčka příhodu, respektive pro vaše promrzlé tělo, až vás překvapí déšť nebo sníh.

Zázvorový čaj můžete připravit jak ze sušeného mletého tak z čerstvého. Mletý je méně výrazný a decentní. S čerstvým zázvorem to zkuste nepřehnat. Ukrojte vždy jen několik plátků a ty nechte v konvici s horkou vodou louhovat. K doslazení se výborně hodí med, ale také stévie nebo čekankový sirup.

Naučte se zázvor používat. Prospět vám může v mnoha směrech.

Zázvorový sirup proti kašli i do sodovky

Na zázvorový sirup budete potřebovat 1 litr vody, cca 10 cm velký kousek čerstvého zázvoru, 3 citrony ideálně v bio kvalitě a kilo cukru.

I když se citron se zázvorem dobře doplňuje, nemusíte citron přidávat nebo ho můžete nahradit jinými citrusovými plody. Pokud se vám nepodaří najít v obchodě chemicky neošetřené citrusy, ani to není žádná tragédie. Jen je před použitím zbavte kůry a použijte jen dužninu nebo šťávu. Citrusy vždy zbavte semínek, ta jsou hořká a v případě, že byste se rozhodli směs rozmixovat, celý sirup by významně zhořkl.

2 citrusy nakrájejte na menší kousky, přidejte omytý nastrouhaný zázvor a vše zalijte vodou. Na mírném ohni povařte zhruba 15 minut, pak nechte vychladnout a macerovat celý den.

Veškeré pevné části sceďte a do tekutiny přidejte všechen cukr. Opět zahřejte, cukr míchejte, aby se rozpustil a přiveďte k varu. Čtvrt hodina povaření je tak akorát. Sirup poté odstavte a nechte vychladnout. Na závěr do něj vmíchejte šťávu z třetího citrusu. A to je vše.

Sirup slijte do čistých uzavíratelných lahví. V suchu a temnu by měl vydržet měsíce, pokud jej otevřete, pak jej raději uchovávejte v lednici. Hodí se jak ke konzumaci po lžičkách, tak i do čaje nebo do limonády zředěný sycenou vodou.



