Zeleninovou směs na vaření už nekupujte. Zavařte si ji do sklenic, je to snadné

Pokud patříte mezi ctitele oblíbené zavařeniny Moravanka, zkuste si vyrobit domácí verzi. Stačí dát do sklenic zeleninovou směs a správný říz zajistí koření a nálev. A navíc ušetříte spousty peněz.

Nakládaná zelenina Moravanka byla hitem především 70. let, ale její chuť neomrzela až do současnosti. Jde o výborný doplněk masových pokrmů a omáček, hodí se do salátů i pomazánek a také k toustům a bagetám. Využijete ji jak ve studené kuchyni, tak i při vaření.

Přestože si ji můžete koupit, není nad domácí výrobky. Vždy totiž víte, co do připraveného pokrmu opravdu přidáváte a také si jej můžete okořenit dle své chuti. Pokud se vám na zahradě urodilo, jde o nejlepší způsob uchování zeleniny, a to na dlouhou dobu. Tedy v případě, že vám nebude chutnat až tak, že ji nezkonzumujete dříve.

Vyrobte si domácí zeleninovou směs do sklenic. Zdroj: shutterstock.com

Domácí zeleninová směs ala Moravanka

Očistěte si 1/2 kg celeru, stejné množství kořenové petržele a 1 kg mrkve. Poté si zeleninu nakrájejte buď klasicky na kostičky, anebo na větší kousky dle vaší fantazie a uvařte ji do poloměkka. Všechna zelenina by měla být pod vodou, aby se provařila rovnoměrně. Potom zeleninu přeceďte přes sítko a vývar si nechte na později. Budete ho potřebovat zhruba 1 l.

Zbavte jádřinců 1 kg masitých paprik, oloupejte si 1 kg cibule a nakrájejte ji na malé kousky. Stejně tak si pokrájejte sterilované okurky z 1 sklenice. Vložte do hrnce, přidejte 1 balení mraženého hrášku a vše spařte horkým zeleninovým vývarem. Po chvilce zeleninu přeceďte (tekutinu uchovejte), nechte okapat a dejte ji do lednice odležet do dalšího dne.

Vývar použijte na nálev

Do zeleninového vývaru přidejte 1/4 l octa, 2 lžičky soli, 1 lžíce cukru, 12 kuliček sacharinu a 2 bobkové listy. Vše tak na 20 minut svařte a poté nechte vychladnout.

Kdo má rád ostré, může přidat i nějakou tu feferonku nebo oblíbené pálivé kozí rohy. Zdroj: shutterstock.com

Velké finále

Druhý den nandejte zeleninu do sklenic a zalijte připraveným nálevem. Kdo má rád ostré, může přidat i nějakou tu feferonku nebo oblíbené pálivé kozí rohy. Stejně tak si můžete dát do směsi i květák rozebraný na malé růžičky nebo nakrájenou cuketu. Nakonec sklenice pevně zavíčkujte a sterilizujte tak 10 minut při teplotě 85 až 90 °C.

Náš TIP

Pokud máte rádi malé celé cibulky, použijte je namísto pokrájené cibule.

Zavařit lze i papriky, rajčata a salát. Jak na to, se můžete podívat v tomto videu:

