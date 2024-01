Vlasy po padesátce už máme zhruba z poloviny prošedivělé a kolem šedesáti let věku jsou už skoro po celé hlavě. Šediny můžete přiznat nebo nemusíte, faktem ale zůstává, že se kvalita vlasů časem mění. Starším ženám proto svědčí různé vlasové doplňky, ale i doplňky stravy.

Starší ženy bojují s měnící se kvalitou vlasů

Vlasy se během života mění. Za změnou vlastností vlasů stojí nejen různé hormonální změny, ale i stravování a vstřebávání látek. To se neděje během života pořád stejně a je to znát i na vlasech, pokožce a nehtech. Nejde přitom jen o šedivění, i když také to má vliv na kvalitu kadeří.

Jak se starat o vlasy v zimě, a na které doplňky byste si měli dát pozor, vám poradí Tomáš Arsov v krátkém příspěvku na svém YouTube kanálu.

Které vlasové doplňky vlasům prospějí?

Díky změně vlastností vlasů mnohé ženy bojují s jejich úpravou a svým účesem. Arsov upozorňuje na používání doplňků z různých materiálů během zimy, ale obecně vzato, nejde jen o zimní období.

Ať už máte vlasy kudrnaté nebo jemné a rovné, snažte se k nim používat doplňky hedvábné, případně z měkkého bavlněného úpletu jako je materiál na tričko. Platí to například i pro sušení vlasů po koupeli.

Z bavlny jsou příjemné i jarní a podzimní čepice. Materiál mírně hřeje, je prodyšný a savý. Hladký povrch vlasu mechanicky nenarušuje.

Hedvábné šátky nebo gumičky do vlasů natahají za povrch vlasu a nezhoršují krabatění kudrnatých vlasů. I když na vlasech hůř drží jsou pro ně v mnoha ohledech vhodnější a krásně vypadají. Z těchto materiálů se dělají i čelenky nebo trubany.

Hedvábné gumičky do vlasů jsou nejen trendy, ale také šetrné k vašim vlasům.

Podpořte vaše vlasy stravovacími doplňky

Ale není doplněk jako doplněk. Svým vlasům můžete také přilepšit stravovacími doplňky, které jsou určené právě na podporu růstu, ale také kvality vlasu či zpomalení šedivění. Pro vlasy jsou důležité jak vitaminy A, D, E, tak i několik vitaminů skupiny B. Jde především o B7 – biotin, B3 – niacin a B5 čili kyselinu pantothenovou. Takže můžete směle sáhnout po B-komplexu, který do vašeho těla tyto látky doplní.

Dermatoložka Wilma Bergfeldová z Cleveland Clinic doporučuje také upravit péči o vlasy po 60, kdy se lidé častěji potýkají s velmi jemnými vlasy a jejich ztenčováním. Radí nemýt vlasy příliš často a vždy používat správný šampon podle typu pokožky hlavy, respektive její přirozené mastnoty.

Nebojte se také používat přípravky na objem. Rozhodně vám nezpůsobí na hlavě afro. Fungují jen dočasně, nicméně vlasy nebudou působit zplihle a bez života.

Bergfeldová doporučuje nejen doplnit živiny pomocí tabletek a preparátů, ale také se soustředit víc na kvalitní potraviny a pestrý jídelníček, který by měl obsahovat hodně bílkovin čili proteinů. Doporučuje především špenát a zelenou listovou zeleninu, vejce, drobné zahradní a lesní ovoce či v našem jídelníčku méně časté avokádo.

