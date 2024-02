Aby tělo fungovalo tak, jak má, potřebuje plynulý a správný přísun nejen energie, ale také prvků důležitých pro život. Můžeme je buď koupit v lékárně jako doplňky stravy v blýskavých krabičkách za poměrně vysokou cenu, nebo můžeme využít to, co jindy vyhazujeme. Třeba vaječné skořápky…

Kromě dalších minerálů je pro tělo nezbytný také vápník, který, jak dobře víme, potřebuje organismus nejen pro stavbu kostí, ale také zubů. Dále se bez něj neobejde ani nervová soustava, když se podílí na přenosu signálů jak mezi neurony, tak i na činnosti jednotlivých buněk a zvyšování pevnosti jejich membrány. Jednoduše řečeno: vápník má pro naše tělo ještě mnohem větší význam, než jsme si mnohdy vůbec schopni uvědomit. Proto je nezbytné vědět, kde jej sehnat.

Skořápky nejsou zbytečné

Jednou z oblíbených a známých možností jsou mléčné výrobky. Ne každý po nich ale prahne, a tak je v některých případech potřeba hledat náhradu, zvlášť v okamžiku, kdy začneme pociťovat jeho nedostatek. Není to takový problém, jak by se mohlo zdát a nebude vás to stát ani korunu navíc. Stačí nevyhazovat skořápky od vajec a vědět, jak s nimi dále naložit.

Vybírejte kvalitní vejce

Na přípravu domácího vápníkového prášku je nejlepší sehnat si vejce z malochovu, která mívají nejlepší kvalitu. Skořápka obecně je plná vápníku, takže je nasnadě, že jej můžeme s úspěchem využít. Jak ale skořápky upravit, aby byly bezpečné a vyhovovaly našim potřebám? Nejprve je třeba každou samozřejmě důkladně omýt a poté ještě asi deset minut povařit, abychom je zbavili případných patogenů.

Pečené skořápky?

Z vody poputují skořápky do trouby, kde si pobydou dalších patnáct minut, než budou připraveny k dalšímu, tentokrát již poslednímu kroku přípravy skvělého vápníkového prášku. Ten získáme jednoduchým rozemletím skořápek v robotu. Pak už nezbyde nic jiného, než vzniklý materiál přesypat do dobře uzavíratelné sklenice, kde vydrží bez vlhkosti opravdu hodně dlouho.

Vápníkem se patrně nepředávkujete

Jak skořápkový vápník užívat? Doporučuje se přibližně jednu kávovou lžičku přimíchat denně buď do jídla nebo do pití, podle toho, čemu kdo z nás dává přednost. Nemusíme se bát žádné nepříjemné chuti a tělo bude mít zase o starost méně. Pokud máte obavy, že by bylo možné se vápníkem předávkovat, můžete je směle odhodit. Při vyvážené stravě nehrozí a nebudete-li to s přídavkem vápníku přehánět, nemá se co stát. Pravdou ale je, že skutečně vysoký přísun tohoto minerálu by mohl být příčinou vzniku ledvinových kamenů nebo podobných problémů. Proto jako ve všech ostatních případech, i tady se držte starého dobrého přísloví: Všeho s mírou.

