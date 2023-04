Takhle poznáte, že vám chybí v těle důležitá věc: Tyto signály nepodceňujte!

Chybí vám energie a cítíte často slabost a únavu? Možná vám v těle schází draslík a měli byste ho správným způsobem doplnit. Jeho nedostatek má i další charakteristické příznaky. Jaké to jsou?

Draslík je jednou z nepostradatelných látek, bez níž by lidský organismus nemohl fungovat správně. Jedná se o důležitý minerál, který získáváme stravou. Protože draslík ovlivňuje správné fungování přenosů mezi buňkami, jeho nedostatek se projevuje mnoha příznaky, kterým byste měli raději předcházet! Zařaďte proto do jídelníčku potraviny bohaté na tento minerál.

Jaké jsou nejčastější příznaky nedostatku draslíku se dozvíte na následujícím videu:

Draslík neboli kalium (K)

Jedná se o významný minerál, který v našem organismu udržuje správnou funkci nervů, přispívá ke správné regulaci svalových kontrakcí, reguluje rovnováhu tekutin, pomáhá s trávením bílkovin a cukrů a upravuje krevní tlak. Bohužel díky nesprávné stravě ho v posledních letech má mnoho z nás v těle nedostatek.

Hypokalémie

Na vině tzv. hypokalémie je hlavně konzumace zpracovaných jídel a nedostatek zeleniny, ovoce, luštěnin, semínek a ořechů. Nedostatek draslíku v těle může kromě špatné stravy způsobit i náhlý nedostatek tekutin v těle. Tradiční příčiny nedostatku draslíku zahrnují chronické zvracení, průjem, nadměrné pocení a ztrátu krve. Nedostatek je definovaný jako hladina draslíku v krvi pod 3.5 mmol na 1 litr. A jaké jsou typické příznaky?

Jením z příznaků nedostatku draslíku je únava. Zdroj: 123rf

Nadměrná únava a slabost

Přestože dostatečně spíte, pracujete i odpočíváte běžným způsobem, můžete mít při nedostatku draslíku v těle dojem chronické únavy. Typická je pak celková slabost a značně snížená schopnost soustředění.

Bolest hlavy

Protože se draslík podílí na udržení správné hladiny cukru v krvi, měl by být v těle dostatečně zastoupen. Jeho náhlé poklesy se pak mohou projevovat i silnou bolestí hlavy. Proto nezanedbávejte pitný režim.

Svalové křeče

Při nízké hladině draslíku v krvi vás mohou přepadat náhlé, nekontrolované kontrakce svalů, jež se projevují bolestivou křečí. Dojde totiž ke sníženému signálu pro kontrakci z mozku do svalových buněk. Křeče se projevují přes den, ale častější a silnější jsou během noci. Proto často negativně ovlivňují klidný spánek.

Nedostatek tohoto minerálu se může projevit i zažívacími problémy. Zdroj: Profimedia

Potíže s trávením

Nedostatek tohoto minerálu se může projevit i zažívacími problémy. Draslík napomáhá přenosu signálu z mozku do svalů trávicího traktu, a jakmile je ho málo, svaly nepracují tak, jak mají. Projevuje se to často plynatostí, zácpou i zvracením. Silný nedostatek draslíku by mohl trávicí systém dokonce zcela paralyzovat.

Vysoký krevní tlak a bušení srdce

Nízká hladina draslíku má často za následek zúžení cév a narušení rovnováhy sodíku v těle, což se často projeví vysokým krevním tlakem. Nedostatek minerálu se tak u některých jedinců může projevovat i náhlým zvýšeným a nepravidelným tlukotem srdce. Ochraňte ho před hrozbou infarktu či mrtvice.

