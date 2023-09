close info Heike Rau / Shutterstock.com

Plody tohoto keře bychom si celkem snadno mohli splést se šípkem – a vlastně by se ani tolik nestalo. Plody dřínu totiž také obsahují opravdu velké množství léčivých látek, které by bylo hřích nevyužít. Co všechno můžeme od dřínu čekat a jak postupovat, abychom je využili do poslední léčivé kapičky?

Dřín obecný je poměrně vzrostlý keř, který může v dobrých podmínkách dorůst až do výšky šesti metrů. K tomu ale potřebuje podmínky podobné místu jeho asijského původu, tedy teplejší a sušší prostředí. Spíš než v Krkonoších bychom se s ním na našem území proto mohli setkat na jižní Moravě. Jeho obrovskou výhodou je fakt, že kromě plodů můžeme využít také jeho květy, listy a dokonce i kůru a vždy prospějeme svému zdraví. Čas na sklizeň plodů je právě nyní. Co jsou dřínky, co nám přinášejí a jak s nimi nakládat? Podívejte se na youtube kanál Šťastní lidé: Zdroj: Youtube Čím vlastně mohou být dřínky tak prospěšné? Podobně jako právě šípek obsahují i tyto drobné sytě červené plody velké množství vitamínu C a dokonce i vitamíny z komplexu těch “béčkových”. Dále pak se můžeme spolehnout, že spolu s nimi získáme k využití jak vlákninu, tak i bílkoviny a mnohé další specifické látky, jako jsou minerální látky či éterické oleje. Celý komplex pak představuje účinnou pomoc proti mnoha zdravotním problémům. Kdy se můžeme spolehnout na dřínky? Plody dřínu obecného je dobré si čas od času dopřát jen tak, bez zjevného akutního důvodu. Vitamín C i ostatní v nich obsažené látky totiž podle vědců podporují a posilují imunitní systém, čímž můžeme případným budoucím zdravotním problémům účinně předcházet. A zdaleka nejen to. close info Shutterstock.com / JUN3 zoom_in Dřín obecný (Cornus mas) v květu Poklad pro trávení Pokud potřebujeme tělo odvodnit, nebo si pomoci k lepší funkci jater a ledvin, jsou také dřínky velmi vhodnou volbou, stejně tak při trávicích problémech. Plody dřínu totiž působí pozitivně na úpravu trávení a zvládají přispět k dokonalému úklidu v trávicím traktu. Tady se o slovo přihlásí hlavně již zmiňovaná vláknina. Kromě trávení ovlivňují tyto plody také nervovou soustavu, působí jako mírné sedativum i jako prevence proti rozvoji migrénových stavů. A to už je dostatečně dlouhý seznam výhod, pro které bychom se mohli vydat hledat do přírody dřín obecný. Chcete zhubnout? O tom, že na zlepšení zdravotního stavu můžeme zapracovat také shozením pár přebytečných kilogramů, se nemusíme ani zmiňovat. Tak směle do toho. Odvodnění organismu, podpora trávení, vysoký obsah vlákniny, to všechno nás dovede k vytouženému cíli o něco dříve. Tak proč to nezkusit? Při hubnutí se z těla vyplavují spolu s nechtěnými kilogramy také škodliviny, navázané na dříve usazené tuky. I tady může dřín pomoci, protože působí jako velmi účinný “čistič” krve i celého organismu, a pokud by náhodou někdy došlo k problému a v těle (zvláště v trávicí soustavě) se začal rozvíjet zánět, bude to zas a znovu dřín, který pomůže. Konzumace je jednoduchá Tou úplně nejjednodušší možností jak konzumovat plody dřínu, je přirozený stav, kdy jej můžeme jíst jako jakékoliv jiné drobné ovoce. Je ale třeba připravit se na poměrně kyselou a trpkou chuť. Nicméně je jistě zajímavá a stojí za vyzkoušení. pinterest Je nám líto, ale vložený obsah již není dostupný. Kromě toho ale existuje mnoho variant jejich zpracování jako je moštování, výroba marmelády, sušení (následně rozemleté dřínky je možné využít například jako koření na maso, rozdrcené pak k přípravě čaje). Z dřínků si můžeme pro dospělé konzumenty vyrobit také pálenku nebo likér, což jistě mnozí uvítají. Jak na marmeládu? Vyrobit si z těchto plodů vynikající a navíc zdravou marmeládu není vůbec nic složitého. Bude stačit na kilo dřeně asi 900 gramů cukru a trochu vody. Nic víc, pak už jen dokonale vymyté a vypařené sklenice. Pusťme se do toho: Propláchnuté dřínky vložíme do kastrolu, podlijeme trochou vody a dobře rozvaříme. close info Profimedia zoom_in Dřínky se skvěle hodí třeba na marmeládu Jakmile bude hotovo, ještě horkou hmotu propasírujeme, zvážíme a přidáme cukr v uvedeném poměru. Vrátíme na plotnu a vaříme tak dlouho, než marmeláda zhoustne. To je vše. Hotovou pochoutku nalijeme do sklenic, dobře uzavřeme a necháme vychladnout otočené dnem vzhůru. V zimě pak už budeme jen vychutnávat plody přírody a naší práce. Související články close Zahrada Zapomenuté keře našich babiček: Vypadají nádherně a nesou nevšední ovoce close Vaření a recepty Šípky: Většina lidí neví jak je sušit a zbytečně si přidělávají práci. Co vy? Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, zdravi.peknetelo.eu, www.awashop.cz, www.receptyonline.cz, www.bylinkovo.cz

