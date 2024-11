Svěží mladá pleť bez vrásek a známek stárnutí. Kdo by si to nepřál? Jenomže čas neuplatíme, a tak se věk podepisuje na nás všech. Jde jen o to, jak rychle a v jaké míře. S nápojem připraveným z několika základních surovin můžete pokožce vrátit svěžest a udržet si ji i pro příští roky.

Zkoušíme nejrůznější chemické přípravky, kyselina hyaluronová se už nadobro zabydlela v našich koupelnách, a mnozí dokonce uvažují o plastických zákrocích. Mezitím ale stále uvažujeme, jak se o pleť a její vzhled starali naši předci.

Je pravdou, že v minulých stoletích nebyl na nestárnoucí obličej kladen tak velký důraz - a když, tak jen ve skutečně vysokých vrstvách. My se dnes můžeme snažit vypadat co nejdéle co nejlépe. Není ale vyloučeno, že nejlépe ze všeho pomůže zas a znovu sama kouzelná příroda.

close info Jag_cz / Shutterstock zoom_in Základem všeho je limetková šťáva.

Elixír mládí

Už jste si někdy zkoušeli připravit ten pravý elixír mládí? Pokud ne, možná je právě dnes ten pravý den, kdy se vše změní a váš pohled na běh času bude den ode dne shovívavější. Vezměte si skleničku, limetku a pár druhů koření a pojďme se společně pustit do přípravy nápoje, na který mnozí přísahají jako na zázrak.

Základem je limetka

Příprava tohoto nápoje je velmi jednoduchá. Nebudete potřebovat žádné přístroje, bude stačit jen pár ingrediencí - a přesto se můžeme těšit na vynikající výsledek. Základem všeho je limetková, případně citronová šťáva.

Po vymačkání ji přelijte do sklenice, do které je dále třeba přidat skořici. Ta se svými antibakteriálními účinky postará o zdravý vzhled pokožky. To stále ještě není všechno, do kouzelného nápoje totiž patří také kurkuma, známá svými protizánětlivými účinky. A kde není zánět, tam může být pleť zase jako před lety, projasněná a “veselá”.

close info images and videos / Shutterstock zoom_in Med může být základem pro přírodní léky s antibiotickými a antimykotickými vlastnostmi.

Med se hodí vždy

O detoxikaci organismu a tím i o lepší vnější vzhled se postará polévková lžíce medu, ideálně manukového, který je svým složením odlišný od medů, které koupíme běžně v obchodě. Je ale možné pořídit jej ve specializovaných prodejnách.

Pravdou je, že jeho cena se šplhá poměrně vysoko, proto je možné využít i med běžně dostupný, pokud možno ale skutečně kvalitní. Špetka černého pepře účinky medu ještě znásobí.

Zalít vodou a promíchat

Jakmile budete mít všechny uvedené suroviny hezky pohromadě ve sklenici, stačí je zalít trochou teplé, ale ne vařící vody a dokonale vše promíchat, jak můžete vidět také na TikToku. Budete-li pít tento nápoj připravený jen a pouze z přírodních surovin každé ráno, brzy se vám bude zdát pohled do zrcadla zase mnohem příjemnější.

A nebojte se - i když se podle základních surovin může chuť tohoto omlazovacího prostředku jevit mírně řečeno jako diskutabilní, ve skutečnosti nejde o nic špatného. Vyzkoušejte jej sami, ingredience máte jistě doma. Pravděpodobně budete překvapeni jak chutí, tak hlavně jeho účinkem.

Zdroje: www.tiktok.com, www.salveo.cz, aktin.cz