Chcete mít vlasy jako ze žurnálu? Zapomeňte na drahé vlasové přípravky a vyzkoušejte přírodní zázrak jménem droždí!

Toužíte po dokonalé a zdravé hřívě? Dejte vale ošetřujícím přípravkům, které jsou plné chemie, a naopak vlasům škodí. Raději využijte sílu obyčejného droždí! Tato běžná kuchyňská ingredience má totiž kromě jiného i úžasné účinky na zdraví vlasů a umí je značně vyživit i posílit. Jak tedy pomocí kvasnic dopřát kštici zdraví a lesk, jak za mladých let?

Proč je droždí pro vlasy elixírem

Droždí je dokonalým prostředkem na vlasy pro svůj obsah látek. Je v něm řada vitamínů, minerálů a proteinů, které vlasy vyživují, posilují a podporují jejich růst. Například vitamíny skupiny B hrají klíčovou roli v metabolismu buněk, čímž významně podporují právě růst.

Obsažený biotin je nezbytný pro tvorbu keratinu, hlavního proteinu vlasů. Droždí je bohaté na zinek, železo a selén, které přispívají k pevnosti vlasů a zabraňují jejich lámání. Zastoupené proteiny jsou pro vlasy stavebními kameny.

Maska na vlasy z droždí

Ve správné péči o vlasy je pravidelná aplikace masky nepostradatelná. Dodá vlasům potřebné živiny a pokud jsou poškozené, pomůže i s jejich regenerací. Maska z droždí je vhodná pro všechny typy vlasů a výborně funguje na eliminaci vypadáváním vlasů, naopak podporuje jejich růst. Perfektně funguje i na likvidaci lupů.

Jak si masku připravit

V 1 lžíci teplého mléka rozpusťte 1 čajovou lžičku medu nebo cukru. Pak do této směsi přidejte 20 g čerstvého droždí. V případě, že máte doma jen sušené, použijte 3,5 g. Následně nechte masku zhruba 15 až 20 minut na teplém místě odpočívat a kvasit.

Jak aplikovat

Hotovou masku naneste do umytých vlhkých vlasů, a to od kořínků až ke konečkům. Poté vlasy obalte potravinovou fólií a následně do nahřátého ručníku.

Masku nechte působit po dobu 2-3 hodin, čím déle, tím budou výsledky znatelnější. Po celou dobu pobývejte v teple, aby mohlo droždí, co nejlépe pracovat a dodat vlasům chybějící vitamíny a minerální látky.

Závěrečná péče

Po uplynutí stanovené doby vlasy umyjte šetrným přírodním šamponem, dokonale opláchněte, rozčešte a nechte uschnout přirozenou cestou. Budou nejen zdravější a krásnější, ale také i plné lesku a velkého objemu.

Tip s medem

Droždí můžete místo s mlékem smíchat s medem a nechat vykvasit. Poté dodejte lžičku ricinového nebo olivového oleje a postupujte jako v předešlém případě.

