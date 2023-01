Dubová kůra: Zapomenutý zázrak. Jak s ní naše babičky léčily záněty?

V přírodě se ukrývá mnoho zázraků, které prospívají našemu zdraví a dokážou vyléčit nejrůznější neduhy. Jedním z malých přírodních pokladů je dubová kůra. Tu hojně využívaly i naše babičky! S její pomocí léčily nejrůznější záněty.

Věřili byste, že něco jako kůra stromu může mít extrémně pozitivní účinky na lidský organismus a dokáže při správném použití zatočit a nejrůznějšími potížemi, záněty, dokonce i s nepříjemnými a často bolestivými hemoroidy? Seznamte se s dubovou kůrou. Zázrakem, který hojně využívaly už naše babičky, ale její léčivou sílu potvrzují i mnohé vědecké studie.

Majestátní duby si získaly důvěru léčitelů již v antice. Zdroj: shutterstock

Dub letní

Nejčastěji je vyzdvihována pro blahodárné účinky kůra dubu letního. Od zimního jej poznáte poměrně snadno díky tvaru listů. Duby jsou nádherné majestátní stromy a už od dob antiky byly bylinkáři a mastičkáři považovány za krále mezi stromy.

Není divu, nejrůznější části stromu prý najdou využití při zánětu v dutině ústí, dokážou zastavit krvácení z nosu a pomohou se zažívacími obtížemi. Dnes je nejvíce ceněna dubová kůra. Nekonzumuje se, léčivé jsou hlavně odvary, sedací koupele, tinktury nebo kloktadla. A k čemu všemu se dá dubový zázrak použít?

Odvar z dubové kůry pomůže i na akné. Zdroj: shutterstock

Od problematické pleti až po neposedné cévy

Dubová kůra má protizánětlivý efekt a pomůže na špatně hojící se rány, na ty, které jsou rozmokvané a nemůžete se jich zbavit. Díky svíravým účinkům kůra, respektive odvar z kůry ránu vyčistí a pomůže jejímu zacelení. Stejný účinek má dubová kůra i na problematickou pleť. Pokud vás trápí akné, je odvar nebo tinktura to pravé. Nejhojněji se však dubový zázrak využívá při potížích, o kterých se lidé zdráhají mluvit. Jsou to potíže v oblasti konečníku. Tušíte správně, řeč je o hemoroidech.

Hemoroidy jsou časté onemocnění, ale spousta lidí se o něm stydí hovořit. Zdroj: shuttterstock

Dubová kůra proti hemoroidům

Hemoroidy jsou poměrně běžné onemocnění. Dá se také velmi efektivně léčit, ale mnoho lidí se s tímto problémem stydí jít k lékaři. Jedná se o žilní onemocnění v oblasti konečníku. Nejčastěji je způsobeno vysedáváním na toaletě, sklony k němu mají obézní lidé, ti, jejichž životospráva není zrovna ukázková, lidé se sedavým zaměstnáním a bez pravidelného pohybu. Také jím trpí často i ženy po porodu. Pokud se problém podchytí včas, jeho léčba je jednoduchá. Úlevu a podporu léčby může přinést právě dubová kůra, ale také cvičení. Zkuste tři jednoduché jógové pozice.

Jak na ně, najdete na videu:



Pravidelné cvičení jógy umí odstranit mnoho neduhů a pro náš organismus je jedním z nejlepších druhů pohybu. Pomáhá ke správnému držení těla, naučit se správně dýchat, čímž výrazně vylepší předchozí potíže s dýchacími cestami, zklidní psychiku i organismus celkově. Navíc čtyři konkrétní asány jsou velmi prospěšné pro úlevu od hemoroidů. Zkuste pravidelně do své denní rutiny jógu zařadit a po pár dnech uvidíte rozdíl.

Sedací koupele jsou téměř zázrakem při potížích s hemoroidy. Zdroj: shutterstock

Léčivé koupele z dubové kůry

Hojivý proces a léčbu hemoroidů podpořte léčivou silou dubové kůry. Vezměte 50 gramů sušené dubové kůry, nasypejte do hlubšího hrnce a zalijte 3 litry vody. Kůru vařte alespoň 20 minut. Hotový odvar nalijte do vany, podle potřeby dopusťte vlažnou vodou. Potopené byste měli mít hýždě i boky. Pohodlně se do vany usaďte a nechte ji konat svou léčivou práci 15 minut. Léčivou koupel připravujte vždy z čerstvé kůry a nepřekračujte doporučenou dobu ve vaně. Stejně tak volte frekvenci koupele s rozvahou. Dubová kůra má tendence pokožku mírně vysušovat.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.lekarna.cz, euc.cz, homeoporadna.eu, www.bylinkyprovsechny.cz, www.youtube.com