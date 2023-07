Za štíhlou postavou vévodkyně Kate je Dukanova dieta. Zvládnete ji taky

Přestože má Kate Middleton tři děti, je štíhlá jako proutek. Objevte její tajemství úspěchu Dukanovy diety a zkuste ji také.

Slavné ženy jsou stále na očích, proto musí vypadat skvěle. Diktát dokonalého vzhledu, postavy a módního vkusu je součástí života vévodkyně z Cambridge, kterou celý svět zná jako Kate, manželku následníka Britského trůnu. Tahle šarmantní dáma už roky plní stránky novin a má po celém světě své obdivovatele. Aby ne, jako první z královské rodiny se nestyděla vzít si na důležitá jednání „obyčejné šaty“ z běžných oděvních řetězců. Pravdou je, že jakmile byly odhaleny, okamžitě se vyprodaly.

Ve videu se více dozvíte o Dukanově dietě:

První „drastická“ fáze

Vévodkyně Kate své fanoušky neinspiruje jen módním vkusem a skromností, ale také štíhlou postavou. Ta kupodivu není zadarmo. Nedávno na veřejnost prosákly zprávy, že vévodkyně striktně drží Dukanovu dietu. Tenhle stravovací systém si oblíbila, když před lety chtěla zhubnout do svatebních šatů. Od té doby nedá na stravovací systém Dr. Pierra Dukana, dopoustit.

O co vlastně jde? Dieta je rozdělena do tří fází. První (útočná) fáze spočívá v tom, že dva až sedm dní jíte POUZE potraviny s vysokým podílem bílkovin. O co jde? Základem jídelníčku první fáze je libové maso (může být hovězí, telecí, vepřové, drůbeží nebo zvěřina). Povolené jsou vnitřnosti (ledviny, jazyk), ryby, měkkýši, vejce, odtučněné mléčné výrobky (nesmíte jich snít více než 1 kg denně), tofu, tempeh, seitan. Pokud chcete, můžete jídla doplnit i 1 a ½ lžíce ovesných otrub. Žádoucí je také pít hodně vody, minimálně 1 a ½ litru denně.

Kate Middleton si udržuje svou postavu Dukanovou dietou. Zdroj: Profimedia

Druhá fáze s příchutí zeleniny

Zhubli jste? V první, útočné fázi jde o rychlý úbytek kilogramů. Mluví se o 5 kg za 2 – 3 dny. Zhruba 5 – 15 kg za 4 dny a za 5 – 6 dní prý dokáže jedinec shodit až 20 kg. Zajímavý, nicméně razantní odtučňovací program! Pokud ho přežijete a shodíte vše potřebné, můžete přejít k druhé (výletní) fázi, která je zaměřená na docílení ideální váhy. Dynamika téhle fáze je střídání dnů, kdy jíte stravu s velkým podílem bílkovin a pak obdobím, kdy je doménou vašeho jídelníčku zelenina. Povolena je klasická zelenina jako třeba špenát, brokolice, papriky, lilek, cibule, žampiony, mořské řasy, 1 porce mrkve a povinně 2 lžíce otrub denně. Zakladatel diety doporučuje při tomhle stravovacím rytmu zapojit i fyzickou aktivitu. Nemusí jít o nic dramatického, stačí chůze, běh, bruslení. Jen počítejte s pitným režimem 2 – 3 litry vody. Téhle fáze byste se měli držet do té doby, než zhubnete na svou ideální váhu.

Třetí, konsolidační, fáze

Docílili jste své vysněné váhy? Pak je potřeba postavu ještě trochu vypilovat. Trvanlivost téhle fáze není časově omezena a závisí na tom, kolik kilo jste zhubli. Většinou platí vzorec: 1 ztracený kilogram je 10 dní v konsolidační fázi. Pokud byste chtěli shodit 20 kg, museli byste v téhle fázi setrvat dlouhých 200 dní. Nicméně nemusíte mít strach, třetí fáze je proti té první docela „brnkačka“. Jeden den v týdnu byste měli jíst čistě bílkoviny (bez zeleniny) a zbytek si můžete poskládat z povolených potravin. Povolené je ovoce (jedna 100 g porce denně), chléb (2 plátky s menším množstvím másla nebo tuku), škroby (200 – 250 g těstovin, kukuřice, luštěnin, rýže či brambor), maso (1 – 2x týdně pečené jehněčí nebo vepřové), 2 x týdně pokrm dle vlastního přání a každý den 2,5 lžíce ovesných otrub.

Dukanova dieta je založená na proteinech Zdroj: Profimedia

Čtvrtá „stabilizační“ fáze

Z hlediska morálky je asi benevolentnější. Úkolem dietáře je dodržovat jednou týdně proteinový (bílkovinový) den. Doporučená je konzumace otrub a také sport. Co se týče pohybu, nemusí jít o nic dramatického, stačí 20 minut chůze denně.

Pro (a proti) proč byste měli začít s Dukanovou dietou

Rychle zhubnete. Zbavíte se tuků, ne svalů.

Nemusíte počítat kalorie.

Nebudete hladovět.

Vaše tělo získá hodně energie.

Získáte zdravější návyky

POZOR: Velký příjem bílkovin může zatěžovat ledviny, proto je potřeba navýšit pitný režim.

Dukanova dieta není „jednorázovka“ na hubnutí, je to způsob života. Musíte si rozmyslet, jestli vám bude vyhovovat.

Zdroje: www.denik.cz, www.youtube.com