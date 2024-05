Každý z vás asi někdy zažil pocit, že jste si večer šli lehnout do postele, těšili jste se na kvalitní spánek, a najedou vás začala svědit chodidla. Tento stav ale můžete sami ovlivnit. Podívejte se, jak na to.

Někdy se stává, že přes den nemáte žádné větší problémy, co se chodidel týče. Jdete normálně do práce, vše je v pořádku, nic vás nesvědí.

Jakmile se však odeberete ke spánku, chodidla vás začnou šíleně svědit, a vy se tak nemůžete odebrat do říše snů. Důvodem je změna cirkadiánního rytmu. Ale můžete jej ovlivnit.

Cirkadiánní rytmus

Cirkadiánní rytmus je biologický rytmus, který má délku 20-28 hodin. Dá se vyložit v podstatě jako stav, kdy kolísá aktivita s bdělostí v období 1 dne, měsíce nebo i roku. Tento rytmus řídí vaše biologické hodiny, které reagují na světelné signály z vašeho okolí. Podle světelných impulzů tak nastavují pro vaše tělo produkci hormonů, tepla a podobné další fyziologické funkce.

close info Profimedia / undefined zoom_in Cirkadiánní rytmus jsou v podstatě vaše biologické hodiny, které ovlivňují kvalitu vašeho spánku.

Co to má ale společného se svěděním nohou v noci? Může to být právě výsledek toho, že se cirkadiánní rytmus mění. Večer, když jdete spát, se totiž snižuje hladina protizánětlivých chemických látek ve vašem těle.

Svědění je proto jakýsi přirozený obranný mechanismus vašeho těla. Přirozená reakce na svědění je totiž hýbání, drbání a podobně. Tímto pohybem se vaše tělo nevědomky, ale účinně brání proti komárům, roztočům a dalším nepříjemnostem.

Jak cirkadiánní rytmus ovlivnit

Cirkadiánní rytmus můžete velice lehce ovlivnit. Stačí se zaměřit na svou spánkovou hygienu. Když budete 2 hodiny před spánkem pouze pít a nebudete již nic jíst, pokud budete dbát na to, abyste byli před uložením do postele pouze v přiměřeném světle a zdržíte se veškerých obrazovek a koukání do počítače či do telefonu, váš spánek bude mnohem kvalitnější.

Tím si také zajistíte, že svědění chodidel nebo celých nohou nebudete vnímat, jelikož s kvalitní spánkovou hygienou usnete raz dva. Už se nebudete různě vrtět a převalovat ze strany na stranu.

