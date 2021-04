Co se stane s tělem, pokud sníte 2 jablka denně?

„Jedno jablko denně a doktora netřeba.“ To praví staré anglické přísloví. Jablka jsou totiž superpotravinou - obsahují vitamín C a jsou bohatá na vlákninu. Podporují tedy trávící systém a čistí střeva. Dalším benefitem je, že čistí zuby a potlačují hlad. Co se ale stane, když sníte denně dvě jablka?

Nic špatného. Podle výzkumů dvě jablka denně nejsou žádným strašákem. Navíc vědci zjistili, že dospělí, kteří konzumovali dvě celá jablka, zaznamenali pokles hladiny špatného cholesterolu o téměř 4 procenta v porovnání s těmi, kdo pili pouze jablečný džus.

Jablko totiž obsahuje zdravé mikrosloučeniny zvané polyfenoly, které mohou hrát roli při snižování špatného cholesterolu. Testovaným lidem středního věku se navíc zlepšily markery spojené se zdravím krevních cév. (Zdroj: www.timesnownews.com) Problém nastává, kdybyste lahodné plody konzumovali v hojnějším počtu.

Problémy s trávením

Vláknina sice zlepšuje naše trávení, ale její nadměrná konzumace vede k nadýmání a zácpě. V závislosti na věku a pohlaví potřebují lidé 20 až 40 gramů vlákniny denně. 70 gramů se považuje za horní hranici. To byste museli sníst 15 jablek. Toho většina lidí sice schopna není, pamatujte však na další zdroje vlákniny, aby zdravá strava nevedla k potížím s trávením.

Kolísání hladiny cukru

Sladká jablka jsou skvělým zdrojem sacharidů na výletě nebo před tréninkem. Pozor by si však měl dávat diabetici a kontrolovat zkonzumované množství tohoto ovoce.

Skryté pesticidy

Na seznamu s nejvyššími zbytky pesticidů v hmotě jsou jablka na první místě. Mohou obsahovat difenylamin - pesticid, který má plod chránit před chorobami. V kombinaci s dusíkem však vytvoří nitrosaminy, známé jako vážně karcinogeny. V EU je tento pesticid zakázaný a měl by být kontrolován. Konzumace příliš mnoho chemicky ošetřených plodů, které jsou běžně k dostání v obchodech, však znamená, že chemikálie dostáváme do těla.

Můžete přibrat na váze

Hlavním důvodem je, že tělo spaluje nejprve sacharidy a poté tuky. Konzumace jablek tedy může omezit tělo ve spalování tuku. Podobně, jako ostatní sladké ovoce. (Zdroj: timesofindia.indiatimes.com)

Dlouho se tradovalo, že kyselé jablko může naleptat sklovinu. Zubní lékaři tvrdí, že přírodní cukry obsažené v jablkách však ve skutečnosti pomáhají neutralizovat škodlivé kyseliny v ústech. Kromě toho je žvýkání jablek dalším dobrým cvičením v ústech pro produkci slin. Díky vitaminům navíc jablka příznivě působí na zdraví dásní. (Zdroj: www.portmandentalcare.com)