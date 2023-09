Už žádná dvojitá brada: Stačí denní ranní rychlovka před zrcadlem. Podívejte

Dvojitá brada trápí nejen ženy, ale i muže. Souvisí s přibývajícím věkem a jedná se o velmi častý, i když nevzhledný jev. Jak se dvojité brady zbavit? Poradíme vám cviky, které zaručeně fungují a nezaberou víc než pár minut vašeho času.

Hlavní příčinou druhé brady je věk. Jednoduše řečeno, s přibývajícími léty pokožka ochabuje a s ní i svaly, což má za následek povislou kůži v oblasti pod bradou. Ta pak vytváří efekt takzvané druhé brady. Na vině ale mohou být i genetické predispozice a samozřejmě přebytečná kila. Naštěstí se lze druhé brady zbavit, nebo ji alespoň viditelně zredukovat.

Špatné péče i životospráva

Nastínili jsme, že hlavním záškodníkem je věk. Existuje však víc faktorů, které vznik druhé brady mohou výrazně ovlivnit. I když proti stárnutí pokožky bojujete, dost často se věnujete jen oblasti obličeje, na bradu, krk a dekolt zapomínáte, takže je dostatečně nehydratujete a pokožka má tendenci stárnout rychleji. Na vině však může být i stres, dehydratace, kouření a nadměrná konzumace alkoholu. Samostatnou kapitolu pak hraje nevyvážená strava, velké výkyvy v hmotnosti a obezita.

Jak se jí zbavit?

Poslední vědecké studie potvrzují, že kromě správné a dostatečné péče je velmi vhodná i obličejová jóga. Ta pomáhá svaly zpevnit a zachovat si svou pružnost. Ve videu uvidíte, které cviky jsou na dvojitou bradu ty nejlepší:

Cvičení vám nezabere víc jak pár minut a můžete z něj učinit svou ranní nebo večerní rutinu.

Vyplazujte jazyk

Snad nejjednodušší, ale také jedno z nejúčinnějších cvičení, je vyplazování jazyka. Jednoduše tedy otevřete ústa a vyplázněte jazyk, co to jde. U práce s jazykem ještě zůstaňte a pokračujte cvikem připomínající mlsnou kočku. Do široka se usmějte, to znamená, že vaše koutky by měly směřovat nahoru, vyplázněte jazyk a špičkou jazyka se snažte polechtat na tvářích.

S druhou bradou pomůže i taková banalita, jako správné vyplazování jazyka. Zdroj: Shutterstock

Oběšenec vrátí krásu

Pravou dlaň přiložte na levý spánek. Lehce zatáhněte a snažte si položit pravé ucho na pravé rameno a v této pozici vyplazujte jazyk směrem dolů tak, jak vidíte ve videu. Cvik opakujte úplně stejně i na druhou stranu.

Proti vráskám a druhé bradě pomůže i správná péče o pleť. Zdroj: Shutterstock.com / Rido

Zívněte si

Na konec můžete párkrát za sebou po celé té dřině zívnout. Není to legrace. I otevírání úst tak, jako byste zívali, má na svaly na krku a druhou bradu obrovský vliv. Otevírejte a zavírejte ústa, jako když zíváte alespoň desetkrát za sebou. Nedělejte to rychle. pohyb by měl být pomalý, ale plynulý. Pro podporu vypnuté pokožky bez známek stárnutí pak můžete ještě vyzkoušet masáž obličeje. Nemusíte obličejovou jógu provádět desítky minut. Stačí pár minut denně a uvidíte, že se výsledky brzy dostaví.

Zdroje: www.oblicejovajoga.cz, tian-de.cz