Hledáte jednoduchý a přirozený způsob na lepší a kvalitnější spánek? Zkuste jednoduchou a zaručenou metodu. Jezte pravidelně dýňová semínka!

Kvalitní spánek je nezbytný pro naše fyzické i duševní zdraví. V současné době však mnozí z nás trpí nespavostí či nekvalitním a přerušovaným spánkem, což má negativní dopad na celkovou životní energii, náladu a samozřejmě i zdraví.

Ke zlepšení spánku přispívá nejen jeho pravidelný režim a dostatek aktivního pohybu, ale i kvalitní a správný jídelníček. Stačí do něj zařadit potraviny, které k lepšímu spaní značně přispívají. Řadí se k nim i chutná dýňová semínka. Kolik byste jich měli denně zkonzumovat, abyste si krásně pospali?

Dýňová semínka

Tento druh semínek má na náš organismus nesmírně pozitivní vliv a příjemné přínosy. V Mexiku byla dýňová semínka oblíbená už před více než 7500 lety a v mnoha kulturách se vždy využívala jako účinný přírodní lék.

Jedná se totiž o bohatý zdroj významných živin, zdravých tuků, vitamínů a minerálů. Dýňová semínka obsahují zejména zinek, hořčík, draslík, selen, vápník, železo, aminokyseliny, vitamin E a vitamin K. Jsou také bohatá na antioxidanty a rostlinné sloučeniny známé jako fytosteroly.

Pestré použití

Dýňová semínka si můžete jednoduchým způsobem opražit a jíst je samotné. Také je lze využít jako součást mnoha pokrmů. Hodí se do všech zeleninových i ovocných salátů, ale i do polévek, omáček a jako příměs do mletého masa. Výborné jsou i jako doplněk jogurtů s ovocem.

Zaručí klidný a hluboký spánek

Patříte k jedincům, kteří špatně usínají, během noci se probouzejí, obrací se ze strany na stranu a snaží se opětovně usnout? Zařaďte dýňová semínka do každodenního jídelníčku! Nejenže vás příjemně zasytí, ale pomohou vám ke kvalitnějšímu a hlubšímu spánku.

Obsahují totiž i esenciální aminokyselinu tryptophan, která to umí zařídit. Jedná se o předstupeň serotoninu, stabilizačního hormonu, který se přeměňuje na spánkový hormon melatonin.

Kolik semínek denně?

Pokud chcete, aby semínka nastartovala váš spánek, dopřávejte si je v podvečer před spaním. Každý den jich zkonzumujte alespoň 50 gramů.

A bonusy navíc?

Pravidelná dávka dýňových semínek vám přinese i další výhody! Kombinace obsažených látek je také účinná proti mnoha typům rakoviny. Pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu snižují až o 23 %. Dýňová semínka jsou také výbornou variantou pro ženy v menopauze, kdy efektivně snižují její nepříjemné průvodní projevy.

