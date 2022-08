Jak moc škodí elektronické cigarety? Doktoři mají jasno

Kouříte? Oblíbili jste si elektronickou cigaretu nebo nedáte dopustit na klasické cigarety či vlastnoručně balený tabák? Kouření elektronických cigaret má mnohé výhody, ale jaký je vliv tohoto návyku na zdraví?

Kouření elektronické cigarety

Elektronické cigarety jsou svou podstatou jiné než klasické cigarety, ale rozhodně by dle vědeckých studií neměly být považované za zdravé či bez rizik. Buďme opatrní v tom, jak tyto cigarety prezentujeme. I když elektronická cigareta mnohá zdravotní rizika eliminovala, její kouření stále nelze označit jako zdraví prospěšné. I když víme, že elektronické cigarety jsou lepší alternativou, nejde o kouření bez následků a zdravotních rizik.

Nelžete si do kapsy! Pokud kouříte elektronickou cigaretu, pak dobře víte, že při každém nákupu máte na výběr náplň s konkrétním množstvím nikotinu, nicméně se objevují i tekutiny neobsahující nikotin. Pokud chcete pomocí e-cigarety redukovat nikotin a zbavit se návyku, pak je to opravdu možné. Nikotin je škodlivý a toxický pro nenarozené děti kouřících matek, nepříznivě působí na mozkovou činnost a vývoj mozku u dospívajících, ale to není jediný problém e-cigaret.

Proč není elektronická cigareta zdravá?

Tekutina sloužící jako náplň obsahuje další látky, jako jsou například těžké kovy, které není vhodné vdechovat. I tyto látky a drobné částečky mohou způsobit rakovinu, nicméně je jich zanedbatelné množství, ale jen pokud je budete porovnávat s klasickými cigaretami. Všichni ostatní, kteří nekouří ,samozřejmě netouží vdechovat nebezpečné látky, které mohou způsobit závažná onemocnění a tako je třeba na veškeré, i elektronické cigarety pohlížet.

Lékaři se přiklánějí ke kouření elektronických cigaret jedině v případě, že vám pomůže zbavit se návyku na nikotinu. Zdroj: Shutterstock

Dalším rizikem, které se sice netýká kouření, ale jen přenášení elektronické cigarety je možnost popálení baterií elektronické cigarety. Případně poškození systému zahřívání žhnoucí spirálky. V těchto případech jde o technické závady, které však zničí nejen e-cigaretu, ale také batoh, kalhoty či jiné své okolí.

Kuřáci tabákových cigaret jsou schopni redukovat návyk na nikotin pomocí e-cigaret a zhruba 23 % kuřáků bylo schopných s tímto zlozvykem definitivně skončit díky elektronické cigaretě.

Elektronická cigareta může pomoci zbavt se zlozvyku. Zdroj: Nuttaphong Sriset / Shutterstock.com

Zdraví a elektronické cigarety

Nutno dodat, že dnes už máme detailnější informace o užívání elektronických cigaret, z nichž lze vyvodit, že lidé, kteří začínají s kouřením, často volí tuto formu kouření od počátku. Elektronické cigarety jsou rozšířené mezi mládeží, což je rozhodně vhodnější než obyčejné cigarety, nicméně nelze hovořit o zdravém návyku. Kouření je vždy problém, se kterým budete chtít dříve nebo později skoncovat.