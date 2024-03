Snem každé ženy je být zdravá a krásná po celý život. Ne všechny však můžeme vypadat jako modelky. To však neznamená, že se při péči o sebe nemůžeme jednou modelkou inspirovat. Podívejte, jak to dělá Elle Macpherson.

Snem skoro každé ženy pod sluncem je vypadat do 80 jako Monica Bellucci. Jenže tak bohužel koloběh života nefunguje. V určitých letech se tělo začne měnit a začne stárnout. To se projevuje jak na těle, které už není tak pevné jako dříve a kila, které nabere, se shazují mnohem hůř, tak na obličeji. Na tom se začnou pomalu ale jistě tvořit vrásky a pokožka začne být více náchylná okolnímu prostředí. Tak to zkrátka funguje a není na tom nic špatného. Změna vizáže i těla po 40. roku života je naprosto přirozená. Co ale můžete udělat, je o pleť a své tělo začít více pečovat. Podívejte se, jak to dělá skoro 60letá modelka Elle Macpherson.

Video s ranním rituálem Elle Macpherson najdete na Youtube kanále Vogue:

Zdroj: Youtube

Očišťující ranní rituál

Podle modelky Elle Macpherson je naprosto nejdůležitější začít den něčím pozitivním. I když jste žena v letech, štěstí a spokojenost vám mohou na vizáži pár roků ubrat. Proto si 59letá modelka vždy potom, co vstane, napíše seznam věcí, za které je vděčná. Možná je to překvapivé, že na světě existují i modelky plné pokory, ale Elle Macpherson je toho důkazem. Tento roztomilý začátek dne vás hned naladí na pozitivní vlnu, a pokud budete mít během dne nějaké těžkosti, či pokud nastane nějaký problém, stačí si jen vzpomenout na věci, které jste si ráno napsaly do seznamu. Potom bude svět zkrátka hned o něco růžovější. A každý problém se dá vyřešit. Jak fyzické, tak mentální zdraví je velice důležité pro to, abyste našly klíč k nekonečnému mládí. A optimismus, pozitivní energie a láska ke svému životu jsou velice podstatné, jelikož se vám neuvěřitelně projeví v obličeji a rozzáří vaše oči.

close info Profimedia zoom_in Hlavním zdrojem krásy v pokročilém věku je optimismus a pozitivní energie.

Zdraví, štěstí a pozitivita

Modelka také prozradila, jak udržuje v kondici své tělo a jak se po 50 absolutně změnil její životní styl. Ve 30 a 40 letech ještě fungují diety a vaše tělo ocení lehce odlehčenou stravu. Ale po 50 už nemá smysl si odpírat, na co máte chuť. Dobré jídlo také může proměnit špatný den v dobrý den, a proto není potřeba si odtrhávat od úst. Je však důležité, abyste jídlo vyvážily i pohybem. To neznamená, že musíte chodit do fitka a běhat na páse. Stačí, když si uděláte příjemnou delší procházku, ať už se svou drahou polovičkou, s kamarádkou, či se svým čtyřnohým miláčkem. Pohyb je pro tělo nesmírně důležitý, ale nejlepší formou pohybu je ten přirozený.

Zdroje: www.zdravyzivot.com, www.zdravizone.cz