Energeticky záporné potraviny: Kdybyste jedli jen je, umřete podvýživou

Zavřete oči a představte si, že čím víc jíte, tím víc hubnete! Nezní to skvěle? Není to vlastně sen každého z nás? No, ale je na čase oči zase otevřít, abyste se dozvěděli něco o energeticky záporných potravinách. Jejich konzumace k hubnutí přispívá, ale kdybyste jedli jen je, vaše tělo by to neustálo a zemřeli byste hlady.

Každá potravina má nějaké kalorie, nenechte se mýlit. Pokud však patříte k těm, kdo nechtějí počítat kalorie, potom byste měli volit taková jídla, jejichž trávením spálíte víc energie, než kolik jí obsahují. Jinak řečeno, po jejich strávení se tělo dostává do negativní energetické bilance. Výsledkem je, že čím více jíte, tím více hubnete.

Ne to, co máme rádi

Trochu problém je, že k těmto jídlům nepatří to, co máme nejraději, tedy ani maso, ani mléčné výrobky, a samozřejmě je zakázaný i alkohol.

Pokud chcete efektivně zhubnout, musíte si vybrat... Zdroj: Tijana Moraca / shutterstock.com

Které potraviny tedy k těm energeticky záporným patří? Jde především o správné druhy ovoce, zeleniny a luštěnin. Vlastně se jedná o všechny potraviny s nízkým glykemickým indexem, které mají zároveň vysoký podíl vlákniny.

Jejich charakteristickou vlastností je, že zlepšují výkon tělesného metabolismu a produkci vlastních enzymů. Tímto způsobem povzbudí tělo k tomu, aby spotřebovalo nahromaděné rezervy.

Tělo potřebuje sáhnout do tukových zásob

Lidský organismus umí vstřebat a ihned zužitkovat pouze omezené množství kalorií. Proto ty, které přijmeme navíc, uloží do svých tukových zásob. A tím se právě potraviny s "negativními kaloriemi" odlišují. Obsahují totiž naprosté minimum energie, takže chce-li naše tělo fungovat, musí začít čerpat právě z uložených tukových zásob. Právě tento tuk je pak spotřebován na to, abychom ony energeticky záporné potraviny spotřebovali.

Hubněme při jídle!

Ale ani toto spalování není jen tak samo sebou, protože při nevhodném zacházení byste si mohli snadno ublížit. Potraviny, které samy o sobě zlikvidují usazené tukové zásoby v těle, totiž neexistují. Existují pouze přirozené spalovače energie, které dokážou mírně popohnat metabolismus, takže s každým dalším kousnutím se vlastně připravujete o energii. Hubnete při jídle!

Jednou z těchto „zázračných“ potravin je například brokolice. Trávením jejího jediného kousku o obsahu 25 kalorií spálíte 80 kalorií, takže ve výsledku vlastně 55 kalorií ztratíte.

Energeticky záporná zelenina

K energeticky záporné zelenině patří například brokolice, které obsahuje i mnoho vitamínů a minerálů, jež štěpí tukové buňky. Rajčata jsou kromě toho bohatá i na draslík, jež umí udržet optimální hodnoty krevního tlaku. Nízkokalorické je rovněž zelí, které navíc musíme pořádně rozžvýkat, což také podporuje správné spalování. Draslík obsažený v pórku pomáhá při hubnutí, stejně jako vláknina v mrkvi. Chřest zase dokáže odvádět přebytečnou vodu z těla.

Oblíbené čekankové puky obsahují hořký intybin, který znatelně urychluje vyměšování.

K dalším záporně energetickým potravinám řadíme díky vysokému obsahu vlákniny i cuketu, špenát, zelené fazolky, celer, květák, kapustu, kedlubnu, papriku, salát, cibuli, česnek, ředkev, řepu i dýni.

Zelené fazolky obsahují spoustu vlákniny. Zdroj: SandKumar / Shutterstock.com

Energeticky záporné ovoce

Jablka bývají součástí mnoha diet. Obsahují pektin, který vyvolává pocit sytosti, ale některé studie tvrdí, že bychom je měli zejména v raném věku konzumovat jen v omezeném množství, abychom se nepřesytili vápníkem. Vláknina obsažená v hruškách se zase váže na cholesterol, a tím snižuje jeho množství a váže na sebe tukové buňky. Veškeré bobuloviny obsahují velké množství látek, které silně bobtnají v žaludku a rovněž nás zasytí. Papája je bohatá na vlákninu. K nejúčinnějším spalovačům obecně patří citrusy, jež jsou ještě navíc bohaté na vitamin C.

Energeticky záporné luštěniny

Luštěniny obecně obsahují nestravitelný škrob, který přispívá k negativní energetické bilanci pokrmu. Hrách a cizrna jsou jednak hůře stravitelné, jednak mají velmi málo kalorií, takže nás na dlouho zasytí. Velké množství vlákniny a ve vodě rozpustných vitaminů, jež zlepšují metabolismus, jsou zase typické pro fazole. Vlastnosti proteinů obsažených v čočce – hnědé, červené i zelené – se blíží živočišným bílkovinám, takže udrží dlouho pocit sytosti a přispívají ke štěpení tuků. K dalším „záporným“ luštěninám patří i některé přílohy, například kuskus, bulgur, polenta, jáhly, oves, pohanka a hnědá rýže!

Další blahodárné účinky

Samozřejmě mezi energeticky záporné potraviny patří i některé bylinky a koření, jako jsou skořice, hřebíček, chilli, koriandr, lněná semínka, česnek, zázvor, cibule nebo petržel. Uvedené potraviny mají kromě vlivu na hubnutí i další pozitivní přínos: zlepšují metabolismus, zvyšují úroveň energie, zlepšují trávení, stabilizují hladinu krevního cukru, čistí tlusté střevo, detoxikují játra, brání zánětům v těle, snižují hladinu krevního cholesterolu, působí blahodárně na pokožku, vlasy a nehty. Důležité jsou i psychické faktory, jako je zlepšení koncentrace, potlačení stresu, úzkosti a depresí či zlepšení spánku.

Naštěstí patří k záporně energetickým potravinám i některé přílohy... Zdroj: Amallia Eka / shutterstock.com

Rozmanitost

I když to zní skvěle, žít dlouhodobě se takto nedá. Nejvhodnější je tyto potraviny skloubit s jinými životně důležitými potravinami, abyste udrželi tělo i energetický příjem v rovnováze. Daleko lepší je využívat je jako přílohy, a to zejména v létě, kdy jsou cenově i druhově nejdostupnější. Pokud je budete pravidelně konzumovat každý den a udržíte si jejich rozmanitost, dodáte tak vašemu organismu rozličné živiny, minerály i vitamíny.

Jak na to?

Abyste však výrazně zhubli, je třeba zahrnout do jídelníčku alespoň 1 kg těchto potravin denně. To se týká hlavně ovoce a zeleniny, nikoliv koření. Měli byste je konzumovat čerstvé, nebo je rozšlehat v mixéru, ale pak je potřeba je co nejrychleji sníst. Mixovat by se zároveň měly jen syrové nebo mírně uvařené potraviny. Navíc by záporně energetické potraviny neměly být konzumovány s jinými, převážně mastnými, vysoko kalorickými anebo sladkými potravinami.

