Zázračný estragon: Není jen poklad v kuchyni. Snižuje cukr v krvi i krevní tlak

Dříve se o estragonu říkalo, že léčí hadí i dračí kousnutí. Dnes je tato lahodná a pikantně chutnající bylina nepostradatelnou součástí především francouzské kuchyně. Jak ho pěstovat a využít pro kulinářské i léčebné účely?

Estragon

Pelyněk estragon (Artemisia dracunculus), též zvaný pelyněk kozalec, je rostlina z čeledi hvězdnicovité. Jak už jeho latinský název napovídá, od pradávna byl spojován s různými mýty a magií. Název Artemisia pochází od řecké bohyně Artemis – ochránkyně panen. Některé byliny tohoto druhu mají totiž abortivní účinky. Druhový název dracunculus znamená latinsky malý drak. Podle nauky o signaturách, filozofie navržené v 16. století švýcarským lékařem Paraceltem, listy ve tvaru jazyka vyléčí kousnutí jedovatými hady.

Jak estragon vypadá

Estragon je vytrvalá rostlina dorůstající do výšky 60-120 cm. Má rovnou lodyhu, hustě větvenou, z níž vyrůstají čárkovitě kopinaté listy. Voní hřejivým aroma, v němž ucítíte fenykl, bazalku a pryskyřník. Zřídka vytváří semena. Vykvétá malými, zelenými, kulovitými květenstvími.

Bylinku můžete použít ke kulinářským účelům jak čerstvou, tak sušenou. Zdroj: Lesya Dolyuk/Shutterstock.com

Pěstování estragonu

Pěstování této bylinky není těžké. Daří se mu na suchých a slunných místech s dobře propustnou půdou. Sazeničky vysazujte do zahrady po ledových mužích. Do truhlíků je můžete vysévat již v dubnu. Estragon v záhoně vyžaduje vydatnou zálivku. V květináči ale nesnáší přelití. Kořeny pak rychle uhnívají. Venkovní byliny jsou většinou mrazuvzdorné. Silné a dlouhotrvající nízké teploty však přežít nemusí. Proto estragon preventivně přikryjte ochranou z listí, slámy či chvojí a bílé netkané textilie. Dlouhé vrcholky trsu se sklízí dříve, než se rozvíjí poupata. V té době obsahují nejvíce silice. Zásobu koření si můžete nasbírat až třikrát do roka.

Sušení estragonu

Bylinku můžete použít ke kulinářským účelům jak čerstvou, tak sušenou. Čerstvá se hodí k rybám, plodům moře, ke kuřeti, zvěřině, telecímu masu a vejcím. Skvělá je také do dresinků, do bešamelové a hořčičné omáčky či do majonéz. Listy estragonu mají jemnou hořkosladkou kořeněnou chuť. Přidávejte ho opatrně, vůně se s pokrmem rychle prolne. Sušená bylina je méně výrazná. Pokrmům dodává pikantně trpkou příchuť. Nadbytek úrody usušte při teplotách do 35 °C. Vyšší teploty způsobují hnědnutí listů a ztrátu aroma.

Estragon a zdravotní účinky

„Malý drak" obsahuje éterické oleje, rostlinné kyseliny, hořčiny, estragol, anetol, phellandren, camphen, ocimen a draslík. Příznivě ovlivňuje trávení, zlepšuje chuť k jídlu, pomáhá při nadýmání, při žaludečních a střevních potížích. Také podporuje činnost jater a ledvin, snižuje krevní tlak, zabraňuje kornatění tepen, působí proti nespavosti a má analgetické, antiseptické a mírně močopudné účinky. „Předběžné studie u zvířat zjistily, že alkoholový extrakt z pelyňku estragonu snižuje hladinu inzulinu i cukru v krvi," píše bylinkářka Pamela Alardice. Estragon by neměly užívat těhotné a kojící ženy.

„Malý drak' obsahuje éterické oleje, rostlinné kyseliny, hořčiny, estragol, anetol, phellandren, camphen, ocimen a draslík. Zdroj: ElenVik/Shutterstock.com

Estragonové víno

Při žlučníkových poruchách si před obědem a večeří dopřejte půl vinné skleničky tohoto aperitivu. 25 g čerstvého umytého estragonu vložte do láhve o objemu cca 700 ml a zalijte ho suchým bílým vínem. Týden nechte macerovat při pokojové teplotě. Poté přefiltrujte a uložte na suché a chladné místo.

Uklidňující čaj

Pokud potřebujete zklidnit nadměrnou hyperaktivitu nebo se vám nedaří usnout, uvařte si estragonový čaj. 1 lžičku sušené byliny přelijte 250 ml horké vody. Nechte 10 minut louhovat, přeceďte a vypijte. Čaj pomůže také při pocitu plného žaludku.

