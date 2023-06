Když si do ložnice dáte na noc větvičku eukalyptu, zlepší se spousta věcí

V poslední době se dostává do módy eukalyptus. Můžete na něj narazit v květinové vazbě nebo samostatně v květináčích. V čem vám může tahle rostlinka prospět?

Eukalyptus je zkrátka fešák. A floristé to moc dobře vědí, proto eukalyptové větvičky využívají jako dekorativní zeleň při vazbách květin. „Ano, eukalyptus je dnes velmi žádný. Obzvlášť na svatbách, kde se stává součástí svatební kytice a sváteční výzdoby,“ potvrzuje majitelka jednoho pražského květinářství. Jedním dechem ale dodává, že tahle exotická rostlina s kulatými listy se dá pěstovat ji jako běžná pokojovka v českém paneláku, činžáku nebo baráku. Je stále zelená, takže přináší do interiéru kousek trvalé přírody.

Jaké účinky na zdraví má eukalyptus? To se dozvíte v tomto videu:

Šup s ním do květináče!

Eukalyptus (botanicky také blahovičník) pochází z Austrálie a existuje asi v 800 různých podobách. Původní obyvatelé využívali listy a kůru eukalyptu jako lék proti horečce, bolestem zubů, průjmu a hadímu uštknutí. V českých poměrech je eukalyptus braný spíše jako dekorativní rostlina. Pro domácí použití se hodí především odrůda Eukalyptus Gunnův (Eucalyptus gunnii).

Čerstvý i sušený euklapytus můžete využít k tvorbě dekorace. Třeba věnce. Zdroj: Profimedia

Koupelný nebo vlastní výpěstek

Rostlinku si můžete koupit už předpěstovanou v květináči nebo si jí „vypiplat“ sami. Ideální dobou na výsev je březen. Jak na to: Stačí, když semínka dáte na mokrou vatu a dva dny je rosíte, dokud nezačnou trochu bobtnat. Pak je vysejete do pařeniště nebo klasického kelímku od jogurtu. U něj si dejte pozor, aby měl odtokový otvor, protože jinak by vám rostlinka mohla začít plesnivět.

Milovník kyselé půdy

Podle odborníků není eukalyptus nějak náročný na půdu. Spokojí se s kyselejší zeminou, ideální je namixovat zeminu pro rododendrony s univerzálním zahradním substrátem v poměru 1:1. Aby vám eukalyptus rostl jako z vody, dejte dbejte těchto tří pravidel: Zaprvé – kontrolujte zálivku, jestli není příliš štědrá, protože jinak rostlinka bude stát ve vodě a hrozí, že zplesniví. Zadruhé: V létě dávejte eukalyptus na zahradu nebo na terasu. Teplé klima mu prospěje. A zatřetí: Nikdy nenechávejte eukalyptus venku přes zimu, pošel by. Nechte ho přezimovat v chladnější místnosti s dostatkem světla.

Eukalyptus uvolňuje vůni, která pomáhá proti rýmě. Zdroj: Profimedia

Ideální rostlina do ložnice

Větvičky eukalyptu dodají vašemu interiéru krásný exotický nádech. A pokud je máte v květinové vazbě, jsou hezké i po usušení a dají se použít k tvorbě různých sezónních dekorací, například věnců. Daleko víc se vám ale vyplatí eukalyptus pěstovat v květináči.

Pokud si na noc budete dávat do ložnice třeba i jen větvičku eukalyptu, může to mít hned několik pozitivních účinků:

Má charakteristickou vůni, která je často považována za osvěžující a uklidňující. Pokud máte rádi tuto vůni, může vám příjemně provonět prostor a vytvořit relaxační atmosféru.

Eukalyptová vůně podle vědců obsahuje silice, které mají pozitivní vliv na dechové cesty. Inhalace této vůně může pomoci uvolnit nos a průdušky a usnadnit dýchání, zejména při nachlazení, rýmě nebo jiných respiračních potížích.

Někteří lidé považují vůni eukalyptu za uklidňující a relaxační. Pokud vás tato vůně uklidňuje, může vám pomoci zlepšit kvalitu spánku a snížit úzkost či stres.

Pozor!

Pokud jste alergičtí na eukalyptus nebo na jeho složky, může vám inhalace této vůně způsobit alergickou reakci. Pokud máte nějaké alergie, je vhodné se o nich poradit s lékařem nebo vyhnout se používání eukalyptu.

Nepřehánějte to s množstvím eukalyptového materiálu v ložnici. Příliš silná koncentrace vůně může být rušivá a způsobit nepříjemnosti, jako je například bolest hlavy.

Čtěte také: Vypěstujte si doma eukalyptus, aby se vám lépe dýchalo 11 Čtěte také: Pokojové rostliny s léčivými účinky nejen proti virovým onemocněním

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.zdravi.euro.cz, www.prima-receptar.cz