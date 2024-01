O této bylince jste zaručeně už slyšeli, i když to u nás není obvyklé koření ani plodina. Výrazně aromatická bulva se totiž používá do salátů nebo se jí pečená. Víte oč jde? Přece o fenykl. Ten se dává pít i nemluvňatům, když mají problémy se zažíváním. Vám pomůže také.

Vyzkoušejte fenyklový čaj

Fenyklový čaj se připravuje ze semen, která lze koupit sypaná, ale v české kuchyni se používá jen výjimečně. Z pravidla si můžete čaj koupit v lékárně již v sáčcích, samostatně i ve směsi s jinými bylinkami. Celá rostlina je velmi aromatická a čaj nemusí proto každému vyhovovat. Nejen tehdy mohou být schůdnější právě bylinné směsi, které promísí také chutě a vůně.

Pokud vás ale silně aromatický fenykl láká, s chutí se vrhněte i do vaření. Z bulvy fenyklu se dá udělat mnohé.

Podívejte se na videopříspěvek z YouTube kanálu Svět podle LU. Poradí vám, jak na fenykl a co z něj.

Zdroj: Youtube

Fenykl není jen čajíček pro mimina

Hlavním přínosem fenyklu je podpora trávení, zmírnění zažívacích potíží, a to především nadýmání a plynatosti. Je to díky tomu, že fenykl uvolňuje břišní svalstvo, které působí na střeva. Usnadňuje trávení i vyprazdňování. Z tohoto důvodu se dává pít slabý fenyklový čaj také malým dětem „na prdíky", respektive při kolice a problémech s nadýmáním, které kojence často sužuje v prvních měsících.

S vyprazdňováním ale souvisí také hubnutí. Mnozí považují fenyklový čaj za vynikající prostředek, který hubnutí podporuje tím, že při změně diety napomáhá předejít zažívacím problémům. Zároveň také fenykl podporuje optimální odvodňování organismu. Čaj navíc snižuje chuť k jídlu a na sladké, díky čemuž je jednodušší regulovat velikost porcí. I když nejde o zázrak, který by spálil kalorie za vás, fenykl může k hubnutí přispět.

close info Shutterstock zoom_in Fenykl rozhodně stojí za to vyzkoušet.

Fenykl ovlivňuje víc než jen zažívání

V každém případě jde o bylinný čaj, který obsahuje nejen důležité antioxidanty, ale také látky působící protizánětlivě. Díky tomu, že napomáhá uvolňovat hleny a podporuje tak vykašlávání, se hodí fenyklový čaj také při chřipkách a nachlazení a nejen ve formě čaje. Stoupající páru můžete také vdechovat pro lepší průchodnost dutin i pročištění průdušek, ale i celkovou úlevu během nemoci.

To už by mohlo být všechno, ale není to tak. Fenykl napomáhá i usínání a značné naděje jsou také vkládány do výzkumu vlivu na ženské hormony. Má se za to, že snižuje pocity stresu a vypětí a ženám může napomoci také přirozenou regulací hladiny hormonů. I když není zcela jasné, jak zásadní mohou být dopady fenyklu na hormonální rovnováhu, už od nepaměti se používal také při nepravidelné menstruaci či duševnímu vypětí před začátkem periody. Jinými slovy, jistý potenciál rozhodně má a za vyzkoušení stojí.

Zdroje: womansworld.com, tvojezdravie.sk