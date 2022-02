Fialky jsou úžasná léčivka. Stačí z nich uvařit čaj a fungují jako aspirin

Skutečně, jako lék na kocovinu je používali už staří Římané, kteří při svém životním stylu nejspíš věděli, co dělají.

Jejich tradici potvrdila i slavná léčitelka, abatyše Hildegarda z Bingen, která sice nejspíš o kocovině z osobní zkušenosti nevěděla nic, ale hodně o ní slyšela od těch, kdo k ní přicházeli pro rady a lektvary. Doporučovala užívat fialku taky při zatemnění očí, bolestech hlavy a horečce.

Antické přesvědčení o vzkříšení po noci plné alkoholu odpovídá taky tomu, že violkou se podle bájí zdobila bohyně Persefona. Ta se totiž každoročně musí na třetinu roku dostavit do podsvětí za svým manželem, bohem Hádem, ale na zbývající čas se smí vrátit na zem a pokaždé se přitom jakoby znovu vzkřísí. Nastává pro ni jaro a stejně jako violka vyraší a rozkvetou i další květiny a všude se rozlévá radost.

Mariánský symbol

Tohle radostné spojení nejspíš způsobilo i to, že fialku dostala jako svůj symbol taky křesťanská Panna Marie. Psaly se o ní mariánské básně a malíři ji s Pannou Marií malovali na deskových obrazech. Napoleon si ji dal do znaku a Goethe o ní napsal báseň. Ta je ovšem smutná, i když začíná zvesela: „Stála v louce fialinka, bez hnutí a samotinká, fialinka rozmilá.“ Dál je to o tom, že fialinka nesmírně touží být tak krásná, aby se jí pastýřka ozdobila, ale ona ji přehlédne a zašlápne. Fialinka však umírá šťastná, že ji rozšlápla zrovna noha té uctívané dívky.

Kdysi se říkalo, že když si na jaře najdete fialky a první tři z nich spolknete, uchrání vás před každou nemocí.

Pro Sissi v cukru

S rakouskou císařovnou Sissi ovšem dopadly fialinky mnohem lépe. Sissi je tak milovala, že si kvítky nechala nakládat do cukru, aby je mohla mlsat, a dodneška si můžete ve Vídni sladké fialky koupit. Nebo se s nimi jen tak těšte, je to oblíbená rostlinka, která je nádherná, voní čarokrásně a nikoho přitom nepotřebuje otravovat nějakou rozpínavostí a pichlavostí. Není jen pro krásu a vůni, může i léčit.

Proti rýmě i na vlasy

Kdysi se říkalo, že když si na jaře najdete fialky a první tři z nich spolknete, uchrání vás před každou nemocí. Můžete to zkusit, až vám nějaké měsíček Březen dodá, nebo si je na jaře na stráních sami najdete. Nebo si natrhejte květy i se stonky a z nich uvařte čaj, který stejně jako sirup z květů pomůže při vlhkém kašli, ale prý i proti nespavosti. Bylinkáři dávají do čajových směsí taky fialkové oddenky a předepisují je proti zahlenění, vyrábí se s nimi i nosní spreje proti rýmě. Oddenek obsahuje dokonce i sloučeninu kyseliny salicylové, což je účinná látka acylpyrinu, a právě díky ní má tato bylinka protirevmatický účinek. Fialkový odvar by měl pomáhat taky proti padání vlasů: vezměte polévkovou lžíci květů a nechte je deset minut louhovat v šálku vroucí vody, a až to vychladne, vtírejte do vlasů a po půlhodině vypláchněte. Používá se i do koupelí a spolu s p esličkou pomáhá při hemoroidech.

