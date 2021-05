Jak se bez lékaře zbavit ošklivých fibromů: V prvním kroku zkuste jablečný ocet

Drobné kožní výrůstky tělové barvy zvané fibromy se objevují na těle bez zjevné příčiny. Nemusíme se jich bát, protože nejsou zhoubné a organismus nijak neohrožují. Někdy se ale vyskytnou na místech, kde nám vadí z estetického hlediska nebo o ně zadrháváme oblečením. Potom se jich chceme přirozeně zbavit.

Nějaké ty fibromy si na těle najde nejspíš každý z nás. Někomu se tvoří méně, jinému více a ani lékaři nedokážou pořádně vysvětlit, proč to tak je. Předpokládá se, že za ně může genetická dispozice nebo podráždění kůže v místech jejich výskytu. Často je totiž nacházíme v podpaží, na krku, pod prsy a vůbec tam, kde se pokožka hodně ohýbá nebo tře o oblečení. Výjimkou nejsou ani fibromy na očních víčkách.

Protože neznáme přesné důvody, proč a jak fibromy vznikají, nikdo nedokáže ani s jistotou říci, jak jim předcházet. Jejich odstranění se provádí mechanicky, nejčastěji prostřednictvím tzv. elektrokauteru, který na fibrom působí vysokofrekvenčním proudem. Zákrok není zcela bezbolestný, ale trvá jen několik vteřin a zanechá po sobě stroupek, jenž do dvou týdnů sám odpadne.

Fibromy jsou neškodné kožní výrůstky. Zdroj: Shutterstock.com

Zabrat mohou také některé domácí metody, které byste ovšem neměli zkoušet, pokud se fibrom nachází na obzvlášť citlivém místě, jako je například oční okolí. V takovém případě se skutečně raději obraťte na lékaře.

Dobrých výsledků je možné dosáhnout s pomocí jablečného octa, do kterého namočíte kosmetický tamponek a fibrom jím budete několikrát denně potírat. Dejte přitom pozor, abyste se tamponkem nedotýkali i okolní zdravé kůže, ocet by ji zbytečně podráždil a mohlo by dojít až k zánětu.

Z tohoto důvodu se také nedoporučuje octový tamponek na fibrom přiložit a přelepit náplastí, ačkoli by bylo mnohem jednodušší než výrůstek neustále potírat. Existuje však trik, kterým podráždění okolní pokožky zabráníte: připravte si dvě náplasti a do jedné vystřihněte malou dírku o velikosti nežádoucího fibromu. Náplast si pak přilepte na kůži tak, aby výrůstek z dírky vyčuhoval, a teprve potom na něj přiložte kousek tamponku s octem. Na závěr místo přelepte druhou náplastí, abyste tamponek zafixovali. Okolí je tak chráněno a ocet bude působit skutečně jen na fibrom.

Kyselina v octu obsažená přebytečné buňky naruší, výrůstek postupně odumře a odpadne. Tentýž recept můžete vyzkoušet i na bradavice.

(Zdroje: https://www.vylectese.cz/domaci-recept-bezbolestne-odstraneni-fibromu-bradavic-jinych-koznich-vyrustku/, https://styl.instory.cz/krasa/1917-vadi-vam-kozni-vyrustky-na-tele-odstrante-je-zubni-niti-ci-lakem-na-nehty.html)