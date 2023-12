Je váš jídelníček tvořen především z veganských či vegetariánských jídel, ale občas zatoužíte po masu? Zkuste se stravovat podle myšlenek flexitariánství. Tento nový výživový směr se stal naprostým hitem.

Flexitariánství je určitě pro mnohé z vás pojem, který jste ještě nikdy neslyšeli. Jde o nový styl, který se zaměřuje na výživu. Dal by se vysvětlit, jak je možná patrné podle spojení slov, flexibilním vegetariánstvím. Tento výraz se začal poprvé užívat ve zlatých devadesátkách. Do praktické formy však přešel docela nedávno, konkrétně v roce 2008. Na to, že je to v podstatě nový styl stravování, podle něj již začíná své jídelníčky měnit veliká řada celebrit. Proč je flexitariánství tak oblíbené?

Video o flexitariánství si můžete pustit na Youtube kanále Mašiboando:

Zdroj: Youtube

Flexitariánství

Jak již z názvu vyplývá, jedná se o flexibilní vegetariánství. To znamená, že vaše strava se bude nejvíce skládat z rostlinných složek. Zelenina, ovoce, náhražky masa a podobně. Částečně bezmasá strava, ale slovo částečně je velice podstatné. To právě tvoří největší rozdíl mezi vegetariánstvím a tímto novým stylem. Maso totiž není vůbec zakázaná složka, jelikož z něj vaše tělo získává důležité látky, které mu pomáhají správně fungovat. Jde však o jeden důležitý princip. Pokud již jíte maso, ujistěte se, že splňuje určité kategorie. První z nich je, že maso nesmí být průmyslově zpracované. Vybírejte tudíž maso například z ekofarem, kde si můžete být stoprocentně jisti jeho původem. Podobně jako vegani a vegetariáni, flexitariáni nemají rádi utrpení zvířat a podmínky, v nichž se veliká většina masa vyrábí. Zkuste si třeba vyhledat dodavatele, který zvířata na maso chová v klidném a přívětivém prostředí, kde nedochází k týrání zvířat. Přeci jen jsme to, co jíme.

close info Profimedia zoom_in Vždy zjistěte, odkud pochází maso, které konzumujete. Nejlepší je najít dodavatele z ekofarem.

Výhody flexitariánství

První výhodou je samozřejmě, to že si můžete vychutnat maso. Zároveň ale má i několik zdravotních benefitů. Může pomáhat proti civilizačním onemocněním, jako je například cukrovka, obezita, nebo kardiovaskulární onemocnění. Další výhodou je šetrnost k planetě a přírodě.

Zdroje: aktin.cz, www.idnes.cz