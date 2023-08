Rdesno mnohokvěté: U nás ho zná málokdo, podle vědců je to klíč k dlouhověkosti

Rdesno možná znáte, ale rdesno mnohokvěté je něco jiného. Neroste v našich zahradách a není ani typickou léčivkou, kterou znala už vaše babička. Pokud ovšem nepocházela z Číny! Co vědí o rdesnu mnohokvětém Čínané a my ne?

Rdesno mnohokvěté u nás nenajdete

Na rdesno mnohokvěté u nás jen tak nenarazíte. Spíš než v zahrádkách můžete hledat v lékárnách. Rdesno mnohokvěté je totiž považované za všelék, který vás udrží při životě alespoň do sta let. To je samozřejmě legrace, nicméně jde o plazivou či popínavou bylinu, která je velmi ceněná pro své skvělé účinky na organismus.



Podívejte, co říkají o rdesnu mnohokvětém čili fo-ti v příspěvku od Home Grown Herbalist:

Fo-ti, léčitelství a věda

Než se vhrneme na výčet superlativ a fantastických účinků rdesna mnohokvětého, je jistě dobré vědět, že ač se věda jejími účinky zabývá a studie na zvířatech potvrzují, že má velký potenciál, tato bádání jsou teprve ve svých počátcích. Například na stránkách National Library of Medicine jsou k nahlédnutí zveřejněné výsledky 54 různých studií, které se zabývají účinky listů, stonků, kořenů a hlíz této rostliny.

Polygonum multiflorum alias Reynoutria multiflora nebo také Fallopia multiflora je navíc také známá jako Fo-ti nebo He Shou Wu. Jde o tradiční čínskou léčivku, která se v lidovém léčitelství používá již stovky let. Rostlina se vyskytuje na většině území Číny, kde je velmi bujná a její šlahouny narůstají až do desetimetrové délky.

Rdesno mnohokvěté lze užívat jako čaj ze sušeného kořene či hlíz rostliny. Zdroj: Profimedia

Fontána mládí a dlouhověkosti

Patří k těm rostlinám, které jsou považovány za fontánu mládí a životabudič, neboť by měla skutečně podporovat mnohé životní funkce a zvelebovat naši fyzickou schránku po všech stránkách.

Proti šedivění vlasů

Rostlina se používá proti šedivění vlasů, což už samo o sobě slibuje mladistvější vzhled. Nicméně prý skutečně působí proti celkovému stárnutí a svým uživatelům slibuje dlouhověkost. Patrně je to tím, že působí celkově na obranyschopnost těla a zároveň podporuje i důležité orgány, jako jsou játra, srdce a celý kardiovaskulární systém. Rostlina obsahuje také velké množství antioxidantů čímž chrání buňky před oxidačním stresem.

Potenciální lék na Alzheimera

Má se za to, že zmírňuje i projevy Alzheimerovy choroby a aspiruje na možný přírodní prostředek vhodný pro léčbu osob s tímto onemocněním.

Studie z roku 2017, publikovaná v časopise Neural Regeneration Research, zkoumala účinky rdesna mnohokvětého na kognitivní funkce u myší s indukovanou paměťovou poruchou. Výsledky ukázaly, že Reynoutria multiflora může zlepšit kognitivní funkce u myší a snížit poškození mozku. Další vědecká studie z roku 2020, publikovaná v časopise Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, se zabývala účinky Fo-Ti na prevenci paměťových poruch a snížení poškození mozku u laboratorních krys. Výsledky přinesly zjištění, že extrakt z této rostliny může zlepšit kognitivní funkce a působit jako neuroprotektivní látka. I když tyto studie naznačují, že Reynoutria multiflora může mít pozitivní účinky na zdraví mozku a paměťové funkce, stále je zapotřebí provést další výzkum a klinické studie, aby bylo možné plně potvrdit jeho účinnost a bezpečnost při léčbě Alzheimerovy choroby.

Užívání raději konzultujte

Rdesno mnohokvěté můžete najít především v lékárnách a v internetovém prodeji. Běžně je možné zakoupit kapsle, ale z rostliny lze také připravit čaj nebo koupit sušený kořen k vlastnímu zpracování. V nabídce najdete také extrakt ze rdesna mnohokvětého nebo tinkturu.

Dejte si však pozor na případné vedlejší účinky. Ač je běžně užívání doporučované všem bez vyjímek, reakce na přípravky s rdesnem mnohokvětým mohou být velmi individuální, například také alergické. Raději se o jeho užívání tedy poraďte se svým lékařem.