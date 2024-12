Černý kořen, často nazývaný zapomenutým pokladem zahrad, se pomalu vrací na výsluní. Tato nenápadná, na první pohled nepřitažlivá zelenina byla kdysi běžnou součástí kuchyní našich předků. Dnes však znovu objevujeme její skrytý potenciál. Jemná chuť a zdravotní benefity ji předurčují k tomu, aby se stala hvězdou moderních pokrmů.

Zapomenuté poklady zahrádek našich babiček často skrývají obrovský potenciál. Jedním z nich je černý kořen, známý také jako hadí mord. Tato zelenina, která kdysi bývala běžnou součástí jídelníčku, dnes znovu objevuje svou slávu.

A není divu – její jemná, máslová chuť a blahodárné účinky na trávení ji řadí mezi skutečné přírodní poklady. Především francouzská polévka z černého kořene je nejen lahodná, ale také zdraví prospěšná, tudíž stojí za to si ji připravit.

"Dá se jíst i syrový, například nastrouhaný s jablky nebo mrkví, častěji se však konzumuje tepelně upravený – vařený či pečený. Před kuchyňskou úpravou ho musíme vždy oškrabat a hned potom vložit do okyselené vody, aby nezhnědl," radí MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D..

Na video od Kuchyně Lidlu s návodem od Romana Pauluse, jak připravit černý kořen, se podívejte na YouTube:

Černý kořen: Zapomenutý zázrak zahrady

Černý kořen byl kdysi považován za zeleninu chudých. Díky své odolnosti a nenáročnosti byl často pěstován na venkovských zahradách, kde sloužil jako výživný základ mnoha jídel. Tato rostlina s nenápadným vzhledem, ukrývající se pod černou slupkou, skrývá jemnou dužinu plnou cenných látek.

Jeho bohatství spočívá především ve vysokém obsahu vlákniny, která prospívá střevům. Navíc obsahuje inulin – přírodní prebiotikum podporující růst prospěšných bakterií. Pravidelná konzumace černého kořene tak pomáhá nejen čistit střeva, ale také zlepšovat celkovou funkci trávicího systému.

Francouzská polévka z černého kořene

Francouzská kuchyně si černý kořen oblíbila pro jeho schopnost obohatit jednoduché pokrmy o neuvěřitelně lahodnou chuť. Francouzská polévka z této zeleniny je ideální volbou pro všechny, kdo hledají kombinaci zdraví a požitku.

Na polévku budete potřebovat čerstvý černý kořen, máslo, smetanu, česnek, cibuli a trochu citrónové šťávy. Ta pomůže zachovat světlou barvu dužiny.

Postup je jednoduchý. Černý kořen pečlivě očistěte, oloupejte a vložte do vody s citrónem, aby nezhnědl. Poté ho nakrájejte na menší kousky a spolu s cibulí a česnekem orestujte na másle. Přidejte vývar, vařte do změknutí a následně rozmixujte do hladka. Na závěr polévku zjemněte smetanou a dochuťte solí, pepřem a muškátovým oříškem.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Černý kořen naše babičky používaly v kuchyni běžně.

Zdravotní benefity černého kořene

Polévka z černého kořene nejen zahřeje, ale také nabídne řadu zdravotních výhod. Díky inulinu podporuje zdravou střevní mikroflóru a zlepšuje trávení. Vysoký obsah vlákniny také pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi a přispívá k pocitu sytosti, což oceníte zejména při snaze o udržení váhy.

Černý kořen obsahuje i důležité minerály jako je draslík a hořčík, které podporují zdraví srdce. Je dále bohatý na vitamíny skupiny B. Ty jsou zase důležité pro nervový systém.

Návrat k tradici s moderním přístupem

V době, kdy se stále více zajímáme o zdravou stravu a návrat k přírodním surovinám, je černý kořen zeleninou, která si zaslouží své místo na talíři. Ať už jej použijete do polévek, pyré nebo pečených pokrmů, vždy vám nabídne jedinečnou chuť.

Černý kořen je zkrátka zelenina s úžasnými vlastnostmi, která se postupně vrací do našich kuchyní. Francouzská polévka z této zapomenuté suroviny je nejen lahodná, ale také zdraví prospěšná. Obsahuje vlákninu, inulin a důležité minerály, jež podporují trávení, posilují imunitu a přispívají k celkové pohodě. Inspirujte se tradicí našich babiček a objevte kouzlo černého kořene – vaše střeva vám poděkují!

