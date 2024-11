Ve francouzských městech se objevuje netradiční, ale účinný způsob, jak se zbavit obtížných krys. Na jejich lov se využívají speciálně vycvičené fretky.

Problém s přemnoženými krysami ve velkých městech není v poslední době žádnou novinkou. Zatímco tradiční metody boje s krysami často zahrnují použití jedů nebo pastí, některá města ve Francii jako například Paříž, Toulouse a Marseille hledají ekologičtější řešení.

close info Shutterstock zoom_in Problém s přemnoženými krysami ve velkých městech není v poslední době žádnou novinkou.

A právě proto přicházejí na scénu fretky. Tento druh zvířete, který se používá k lovu nežádoucích hlodavců, se ukázal jako výhodná alternativa k chemickým jedům a je přirozeným predátorem krys. Jak přesně fretky pomáhají udržovat města bez krys a jaké jsou výhody tohoto neobvyklého řešení?

Proč jsou krysy nebezpečné

Krysy představují značné zdravotní riziko pro místní obyvatele. Šíří nemoci, které jsou lidem nebezpečné jako například leptospiróza, Weilova žloutenka, tularémie, leishmanióza, klíšťová encefalitida, toxoplazmóza a nejrůznější horečnaté choroby.

Šíří je prostřednictvím svých výkalů a moči, což kontaminuje potraviny a vodu. Tito hlodavci také ničí zásoby potravy a způsobují škody na infrastruktuře, což je značně nákladné na opravy.

Proč je krys ve velkých městech stále více

V posledních letech se populace krys ve městech zvýšila kvůli zhoršeným hygienickým podmínkám a zvýšenému množství odpadu, který poskytuje krysám potravu. Stejně tak mají krysy ve městech snadnou a dostupnou možnost teplých a vlhkých úkrytů. Jedna samice může za život přivést na svět až 2500 krys.

Například podle odhadů radnice Marseille je v ulicích, podzemí a kanalizaci asi 1,5 milionu krys, což je zhruba dvakrát víc, než kolik tam žije lidí. „Když jdu do pekárny, tak se mi vždycky pletou pod nohy. Prostě je necháváme přeběhnout a pak pokračujeme. Ale kdyby tu nebyly, tak by to bylo lepší," popisuje své zkušenosti důchodkyně Agnès Blangeardová.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Fretky mají také vynikající čich a sluch, které jim umožňují vystopovat kořist i na velké vzdálenosti.

Proč padla volba na fretky

Fretky jsou šelmy z čeledi lasicovitých. Je to typický masožravec a v přírodě se živí hlodavci jako jsou právě krysy. Díky svému tvaru těla a hbitosti se dokáží snadno dostat do úzkých prostor, kde se krysy ukrývají.

Fretky mají také vynikající čich a sluch, které jim umožňují vystopovat kořist i na velké vzdálenosti. Město Marseille považuje tuto metodu za šetrnou a ekologickou. Poprvé ji použilo v roce 2022, kdy tímto způsobem ve čtyřech parcích zlikvidovalo 100 až 150 krys. V současnosti využívá stejně jako další města „služeb“ fretek trvale.

Jak funguje lov krys

Fretky jsou nejprve k lovu krys speciálně vycvičené. Naučí se rozlišovat mezi kořistí a jinými zvířaty, a jsou odměňované za úspěšný lov. Při lovu jsou fretky pod dohledem zkušených odborníků a mají bezpečnostní obojky.

Fretky hlodavce vyženou z jejich úkrytů, krysy se chytí do připravených sítí a pracovníci je pak uspí s pomocí plynu. „Tato metoda vede k likvidaci nejméně 90 % krysí populace v dané oblasti," uvádí chovatel fretek Alexandre Raynal a dodává: „Tato technika deratizace se používala již ve středověku.“

Výhody metody

Na rozdíl od jedů, které mohou ohrozit i další živočichy a životní prostředí, jsou fretky přirozenými predátory a neznečišťují prostředí. Fretky jsou velmi efektivními lovci a dokáží rychle snížit populaci krys v dané oblasti. Fretky se tak stávají nečekanými hrdiny městského boje proti hlodavcům a otevírají nové možnosti pro dlouhodobě udržitelnou kontrolu populace krys.

Zdroje: www.thetimes.com, www.thelocal.fr, www.connexionfrance.com, www.fracetvinto.fr, www.zpravytiscali.cz