Jablečný ocet na hubnutí. Skutečně funguje, nebo se jedná o podvod?

Jablečný ocet je považován za superpotravinu, která dokáže pomoci z různými zdravotními neduhy nebo jim předcházet. Není tedy divu, že se dostal do hledáčku vědců, kteří navíc zkoumali i jeho údajné účinky při redukci tělesné hmotnosti. Co zjistili? Funguje jablečný ocet na hubnutí?

Jablečný ocet se vyrábí z drcených jablek. Ty projdou procesem fermentace, kdy jejich cukry rozštěpí bakterie a kvasinky. V prvním stupni vznikne alkohol, který dál kvasí, až vznikne lahodný jablečný ocet. Jeho hlavní složkou je kyselina octová. Dále obsahuje více než 90 dalších látek, z toho 20 minerálů, vitamínů a stopových prvků. Jablečný ocet má navíc vysoké hladiny polyfenolu zvaného kyselina chlorogenová, který má schopnosti zlepšovat zdraví srdce tím, že tlumí oxidaci „špatného" LDL cholesterolu.

Jablečný ocet a hubnutí

Existuje velmi málo studií, a tedy i důkazů o tom, že jablečný ocet pomáhá se ztrátou hmotnosti. Jak mnozí ví, hubnutí je založeno na jednoduché rovnici, kdy příjem kalorií nesmí přesáhnout jejich výdej. Je pochopitelné, že každý, kdo potřebuje zhubnout, hledá různé podpůrné prostředky, které by mu s jeho snahou pomohly. Mezi ně má patřit i jablečný ocet. Co studie zjistily?

Jablečný ocet se řadí mezi přírodní léčiva s blahodárnými účinky na náš organismus. Zdroj: Yulia von Eisenstein/Shutterstock.com

Věda a jablečný ocet

V experimentu z roku 2017 skupina vědců sledovala 40 dospělých, které rozdělili do dvou skupin. První konzumovala jednu polévkovou lžíci jablečného octa před obědem a večeří a zároveň omezila příjem na 250 kalorií denně. Druhá pouze omezila příjem kalorií. Zjistilo se, že ti, kteří pili jablečný ocet, zhubli o necelých 1,5 kilogramu více. Podobně na tom byli lidé z jiné studie, kterou provedli vědci v roce 2014. „Tyto studie byly provedeny na velmi malém vzorku lidí," říká expertka na výživu Erin Palinksi-Wade, dodává však, že: „Konzistentní výsledky ukazují, že jablečný ocet může být jedním z prospěšných nástrojů, které ke snížení hmotnosti pomáhají."

Hladina cukru v krvi

Další dvě studie z roku 2010 a 2013 potvrzují, že pití jablečného octa před jídlem pomáhá udržovat stabilní hladinu cukru v krvi. Proč to tak je, zatím není zcela jasné. Toto zjištění je ale pro další výzkum podstatné, jelikož výkyvy hladiny cukru v krvi vedou k chuti na sladké. „Pokud jablečný ocet pomáhá kontrolovat hladinu cukru v krvi, mohl by zároveň pomoci zvládat chutě a kontrolu porcí, což může vést k menšímu množství zkonzumovaných kalorií," vysvětluje nutriční terapeutka Amy Goodson. Studie z Journal of Food Science z roku 2014 navíc naznačuje, že octy všeobecně mohou díky své antioxidační aktivitě pomáhat snižovat problémy s cukrovkou a předcházet kardiovaskulárním chorobám.

Jablečný ocet vždy zřeďte. Zdroj: Shutterstock

Funguje jablečný ocet na hubnutí?

Samotné pití zředěného jablečného octa ke snížení hmotnosti nepomáhá. Vždy pamatujte na „redukční rovnici" o výdeji a příjmu energie. Podle dosavadních studií však může fungovat jako tzv. berlička, která podporuje vaše úsilí zdravě se stravovat a cvičit.

Jak přidat jablečný ocet do jídelníčku

Pamatujte, že ocet obsahuje kyselinu. Může vám tedy podráždit sklovinu, dutinu ústní, hltan i jícen. Proto ho nikdy nekonzumujte v nezředěné formě. Vždy si ho přidávejte do sklenice s vodou nebo do smoothie. Dopřávat si můžete 2 polévkové lžíce denně před obědem a před večeří.

Zdroj: www.prevention.com, www.health.harvard.edu