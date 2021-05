Seznam neduhů, na které funguje gel z aloe vera. Jak jej jednoduše vyrobit doma?

Aloe vera je takřka zázrak a rozhodně by doma neměla chybět žádné ženě. Gelem z aloe se totiž dají dělat zázraky. Hojí rány, zesvětluje jizvy a pokožku po ní budete mít krásně vláčnou. Výhody téhle okrasné rostliny koneckonců znali už v minulosti.

Vyrobit si doma gel je poměrně jednoduché. Vlastně nejde ani tak o výrobu, jako o to, dostat ho z rostliny. To provedete následujícím způsobem. Odříznete ten nejsilnější výhonek a uvnitř uvidíte žlutou šťávu. Té si nevšímejte.

Říká se jí latex. Je velmi hořká a lehce projímavá. Ta pro vás ale není důležitá. Podstatné je rozříznout výhonek podélně a lžičkou vyškrabat průhledný gel. Slizovitou dužinu pak rozmixujte dohladka, jinak se vám s ní bude špatně pracoval.

Ideální je ji dát do skleněného dávkovače. Pak už gel můžete použít prakticky na cokoli. Pomáhá třeba na viditelné jizvy, které redukuje. Jistě, že vám pomůže krém z lékárny, ale přírodní šťáva je určitě zdravější. Dále zastoupí celou škálu kosmetických přípravků.

Aloe vera je rostlina s hojivými účinky Zdroj: Valentyn Volkov / Shutterstock.com

Aloe vera zastoupí řadu kosmetických přípravků

Popáleniny a drobné ranky hojí takřka okamžitě. Stačí si raněné místo potřít gelem a za pár dní uvidíte rozdíl. Z aloe si můžeme vyrobit také krémy, masky, mýdla, léčivé přípravky na kožní problémy, balzámy na rty, opalovací prostředky, čisticí přípravky i přípravky na vlasy.

„Tahle tisíce let používaná rostlina je vlastně takovým lékařem v květináči. Kdysi ji někteří lidé považovali za všelék. Je to sukulent, který miluje teplo a slunce. A je to rostlina naprosto nenáročná na výživu,“ uvedl pardubický zahradník František Hlubocký pro Český rozhlas.

Aloe vera funguje jako přírodní stimulátor tvorby kořenů. Zdroj: Shutterstock.com

Zhojí rány a srovná metabolismus

„Nechte aloe na slunci v červnu a červenci, aby do rostliny slunce skutečně svítilo naplno. Od srpna pak můžete začít zpracovávat,“ dodává.

Aloe mimo jiné i ničí plísně a viry. Trocha gelu se doporučuje na štípanec od komára či kousnutí od klíštěte. Po užití aloe tělu odlehčí a vyživí ho. Při pravidelném užívání srovná metabolismus.

Zdroje: region.rozhlas.cz, prozeny.cz