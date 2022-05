Pokud užíváte tyto léky, nikdy nejezte grep

Rádi si pochutnáváte na čerstvých grapefruitech nebo často pijete čerstvou grepovou šťávu? Je všeobecně známé, že grepy jsou velmi zdravým ovocem, nicméně byste měli být opatrní, pokud zároveň užíváte některé léky.

Vědci totiž v posledních letech provádějí výzkumy, jež prokázaly, že grepy obsahují chemické látky, které se nazývají furanokumariny. Bohužel působí v našem organismu tak, že tlumí enzym pomáhající rozkládat účinnou látku, kterou obsahují léky. Do těla se pak dostane mnohem větší množství léku, než dokáže zpracovat. Hrozí dokonce i předávkování, protože furanokumariny zabrání rozkládání léku v trávicím ústrojí.

Počet se zvyšuje

Pokud jste si až dosud mysleli, že se jedná jen o několik výjimek, nenechte se mýlit. Počet léků, během jejichž užívání se nesmí jíst grepy, stoupá. V roce 2008 to bylo pouze 17 léků, v současné době vědci objevili i další, jejich počet se zvýšil na 43. O jaké léky se jedná? Patří mezi ně léky na snížení hladiny cholesterolu, na krevní tlak či na rakovinu a léky po transplantaci orgánů. Odborníci však tvrdí, že jejich počet se neustále zvyšuje.

Poraďte se s lékařem

Vždy se před užíváním léků poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zda můžete konzumovat grepy nebo grepovou šťávu. Určitě to nepodceňujte, protože stačí sklenice džusu a jedna pilulka může způsobit to, co deset se sklenicí vody. Může se to projevit náhlým snížením krevního tlaku, halucinacemi, problémy s dýcháním a svalovými potížemi. Na pozoru by měly být i ženy, které užívají hormonální antikoncepci, která během konzumace grapefruitů nemusí být účinná. Někdy se informace o grepové šťávě nacházejí i na příbalovém letáku, rozhodně jej pokaždé dobře přečtěte a buďte obezřetní. Pokud máte na grepy neodolatelnou chuť, alespoň je jezte až 4 nebo 5 hodin po užití léku, tím se riziko sníží.

