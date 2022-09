Co se stane s vaším tělem, když budete denně nalačno užívat grepová semínka

Nevyhazujte zbytečně grepová semínka pokaždé, když dojíte grepfruit. Byla by to věčná škoda, protože mají antibiotické účinky a obsahují mnoho prospěšných léčivých látek.

Grepfruity patří mezi zdravé potraviny, a to i díky jejich semínkům. Někteří to možná nevědí, ale jedná se doslova o přírodní poklad. Jejich účinky objevil v roce 1980 jeden zanícený zahrádkář, který zpozoroval, že po vyhození na kompost nehnijí, ani je nenapadá plíseň.

Tento muž byl zároveň lékař a fyzik, a dokonce nositel Einsteinovy ceny a jeho jméno je Jacob Harich. Začal tedy semínko zkoumat podrobněji a došel k jednoznačnému závěru, že obsahuje velké množství bioflavonoidů a dalších zdraví prospěšných látek, které fungují jako prvotřídní přírodní antibiotikum.

Grepfruit (Citrus paradisi)

Grep neboli rajský citrus je stálezelený citrusový strom, který je původem z karibského ostrova Barbados. Během 17. století se dostal díky Angličanům do Evropy a brzy se stal oblíbenou pochoutkou. Zhruba od 19. století se pěstuje v některých přímořských státech, a to hlavně v Turecku a ve Španělsku. Plody grepfruitu jsou poměrně veliké a jsou známy svým vysokým obsahem vitamínu C a významných éterických olejů.

Uvnitř grepu je přírodní poklad

Ovšem mnohem víc jsou zdravá jeho jadérka. Dokáží si poradit s osmi stovkami kmenů virů a bakterií, zvládnou i nespočet plísní, a dokonce to umí s jednobuněčnými parazity. Nejenže jsou skvělým antibiotikem, ale díky antioxidačním účinkům spolehlivě zachytávají volné kyslíkové radikály.

Jednou z nejúčinnějších látek jsou bioflavonoidy a v jádrech naleznete i kyselinu listovou a významný podíl vápníku a draslíku. Proto výborně posilují celý lidský organismus a jsou užitečnou prevencí proti mnoha chorobám.

S čím semínka pomáhají

Protože mají již zmíněné silné antibiotické účinky, hodí se k léčbě rýmy, kašle, nachlazení, při chřipce a zánětech dutiny ústní, uší a močových cest. Podílejí se na detoxikaci organismu, ulehčují trávení a posilují celkovou imunitu.

Lisováním se získává z jader esenciální olej, který se dá užívat vnitřně i zevně. Často je grepový olej využíván v aromaterapii. Má pozitivní vliv na odbourávání depresí a také výborně čistí celý lymfatický systém. Lihový extrakt ze semen se také často využívá v kosmetickém průmyslu, protože je skvělým konzervantem a dokonale tak chrání produkty před nebezpečným množením nežádoucích mikroorganismů.

Udělejte si zásobu semínek

Grepová semínka získáte přímo z plodů a po jejich očištění si je můžete usušit nebo zamrazit. Dají se chroupat jen tak samotná, nebo si je můžete podrtit do smoothie, ale snadno si z nich lze vyrobit i léčivé kapky.

Zalijte 3 polévkové lžíce nadrcených grapefruitových semínek 2 dl 60 % lihu. Zdroj: shutterstock.com

Kapky z grapefruitových semínek

Zalijte 3 polévkové lžíce nadrcených grapefruitových semínek 2 dl 60 % lihu. Můžete použít jak čerstvá, tak i sušená nebo zmrazená semínka. Nechte tak dva týdnu louhovat na teplém místě a každý den je alespoň dvakrát protřepejte. Nakonec je přeceďte přes plátýnko do malých tmavých skleněných lahviček. Užívají se 3 až 5x denně při zdravotních obtížích, kdy si jich nakapete 30 kapek do 2 dl vody, anebo jako účinná prevence v podobě tohoto nápoje, a to 1x denně, nejlépe ráno nalačno.

