Cukrovka je strašák velkého množství lidí a ohroženi jsme touto nemocí v podstatě všichni. Co o ní vlastně víme? Jsou dva typy, souvisí s inzulinem, při jejím výskytu je třeba dodržovat přísnou dietu. Pomůže ale i příroda a indická bylinka s podivným názvem.

Diabetem čili cukrovkou trpí jen v naší republice bezmála milion lidí, tedy téměř každý desátý člověk včetně dětí. Proto bychom měli vědět, jak se chovat, abychom si cukrovku “nevypěstovali”. Jsou totiž dva typy diabetu, přičemž ten první vzniká bez našeho výrazného přičinění, zatímco diabetes 2. typu je převážně následkem nezdravého životního stylu, nadmíry cukrů, nedostatku pohybu a dalších s tím souvisejících negativních vlivů. Ať už se staneme pacienty s kterýmkoliv typem cukrovky, jistě se hodí jedna vzácná indická bylinka. Gymnema Sylvestre, u nás známá jednoduše jako gymnema, si totiž podle vědců dokáže poradit s nadmírou cukru v krvi.

O téhle rostlině a jejích účincích se dozvíte více i z následujícího videa na YouTube, kanál PrevMed Health:

Zdroj: Youtube

Staří Indové dobře věděli, co dělají

V Indii, jižní a východní Asii, ale i v dalších místech na Zemi lidé tuto rostlinku s úspěchem využívají již stovky, dokonce tisíce let. Jejím velkým přínosem pro diabetiky je totiž schopnost aktivovat zvýšenou tvorbu inzulinu v těle a tím také přeneseně redukovat množství cukru v krvi.

Pro každého člověka, a pro cukrovkáře zvláště, je nebezpečné kolísání hladiny krevního cukru, v případě jeho nedostatku, který se může objevit při užívání léků, pak dochází dokonce k takzvanému hypoglykemickému šoku, jenž může být pro pacienta fatální.

Chuť na sladké vás přejde

Kromě schopnosti přispívat k doplňování inzulinu v těle a ovlivňovat vstřebávání glukózy ve střevech má gymnema také moc mírnit chuť na sladké. I to je moment, který se hodí nejen diabetikům, ale také všem ostatním, kteří chtějí buď předejít rozvoji cukrovky nebo se snaží shodit nějaké to přebytečné kilo. Jak se to daří?

Chuť na sladké vás rychle přejde

Pro někoho volí tahle rostlinka v odnaučování přejídání se sladkým poněkud drastickou metodu, nikdo ji ale nemůže nařknout, že by byla neúčinná. Po konzumaci pár lístků gymnemy, které je potřeba dobře rozžvýkat, se totiž bude po několik následujících hodin díky kyselině gymnemové jevit chuť sladkých potravin doslova odpornou. Po pár pokusech si člověk jistě rozmyslí, zda si vzít ještě jeden kousek dortu. Pro tělo je to jen a jen dobře.

Gymnema je celkem nenápadná, ale prospěšná rostlinka

Proti zánětům v těle

Kromě účinků, vztahujících se k cukrovce, můžeme blahodárný vliv gymnemy vnímat také při léčbě astmatu nebo zánětů v těle. V Asii tuto rostlinku využívají také k léčbě kašle, kožních chorob, migrény, ale dokonce také tuberkulózy nebo dětské obrny.

Jde tedy o rostlinu velmi různorodého využití, u které nejsou doposud známé žádné vedlejší nebezpečné účinky. Proto není ani určeno nejvyšší denní dávkování, ačkoliv i zde jistě platí poučka, že vše je třeba konzumovat v rozumné míře.

Sami ji asi nevypěstujeme

V našich podmínkách ale gymnemu budeme pěstovat jen s velkými problémy, protože vyžaduje podmínky své domoviny, tedy podobné těm, které panují v tropických a subtropických částech světa.

Kdo by se o to chtěl přesto pokusit, musí jí zajistit živinami dobře zásobenou půdu a počítat s tím, že jde o liánu, která poděkuje za silnou oporu například v podobě vzrostlého stromu.

Určitě ale není dobrý nápad snažit se pěstovat tuhle rostlinku v květináči, kde je prakticky odsouzena k zániku. Nezbyde tedy nic jiného, než si gymnemu pořídit ve formě tabletek. Ale určitě se to vyplatí.

