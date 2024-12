Co byste měli dělat a jakým způsobem žít, abyste si co nejvíce prodloužili život? Odpověď přinesla harvardská studie o možné dlouhověkosti.

Zabýváte se otázkou, jak prožít dlouhý a aktivní život? Vsaďte na výsledky výzkumu vědců z USA na Harvardské univerzitě. Chtěli zjistit, co by měl každý z nás dělat a jakých zásad se držet, abychom mohli žít déle než doposud. K jakému zjištění došli?

Harvardská studie dlouhověkosti

Vědci z Harvardské univerzity se rozhodli zjistit, co nejvíce informací k tomu, jak si můžeme ve skutečnosti prodloužit věk. Sledovali přitom ve svém experimentu životní styl a lékařské zprávy 123 000 dobrovolníků. Podařilo se jim odhalit 5 důležitých návyků v rámci životního stylu, které ovlivňují dlouhověkost. Jedinci, kteří je dodržovali, žili o zhruba 10 let více než ti, kteří je zanedbávali, anebo je vůbec ve svém životě nectili. Jejich studie byla zveřejněná v časopise Circulation a byla první komplexní analýzou o dopadu důležitých aspektů životního stylu na očekávanou délku života.

close info Jacob Lund / Shutterstock zoom_in Základem dlouhého života je zdravý a vyvážený jídelníček s kvalitními potravinami.

Slovo odborníka

„Když jsme se pustili do této studie, myslel jsem si samozřejmě, že lidé, kteří si osvojili tyto zvyky, budou žít déle. Ale překvapivé bylo, jak obrovský to byl účinek,“ řekl spoluautor studie Meir Stampfer, také profesor epidemiologie a výživy na Harvard TH Chan School of Public Health. O které návyky se jedná konkrétně?

Zdravá strava

Základem dlouhého života je zdravý a vyvážený jídelníček s kvalitními potravinami. Vždy by měl obsahovat bohatou dávku ovoce a zeleniny, celozrnné výrobky a pokrmu bohaté na zdravé tuky a omega-3 mastné kyseliny. Naopak vyhýbat bychom se měli nezdravým potravinám, jako je červené zpracované maso, nasyceným tukům, cukru a polotovarům. Důležité je nezanedbávat ani pitný režim. Správná strava snižuje rizika vzniku dlouhodobých onemocnění, mnohým srdečních chorob, infarktu, cukrovky a rakoviny.

Pravidelný pohyb

Neméně důležitou součástí pro dlouhověkost je pravidelná dávka střední až intenzivní fyzické aktivity. Měli bychom se jí věnovat minimálně 30 minut denně. Pohyb by měl být automatickým návykem, který by měl být běžnou součástí života. Vhodný je běh, jízda na kole, plavání, tanec, ale i svižná chůze. Nejenže prospívá zdraví kardiovaskulárního systému, ale značně prospívá i duševnímu zdraví.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pro zdravý a vitální organismus je podstatná i adekvátní váha, a proto bychom si měli hlídat nízký index tělesné hmotnosti

Odpovídající tělesná hmotnost

Pro zdravý a vitální organismus je podstatná i adekvátní váha, a proto bychom si měli hlídat nízký index tělesné hmotnosti, který se pohybuje v rozmezí 18,5 až 24,9 kg/cm². Snadno si ho můžete vypočítat, když svou váhu v kilogramech vydělíte výškou v metrech na druhou. Nejsou dobré výkyvy nad něj, ale ani pod něj. Odpovídající váha oddaluje možná rizika vzniku cukrovky, srdečním problémům, hypertenzi a potížím s klouby.

Minimální dávka alkoholu

Dalším faktorem je střídmá konzumace alkoholu, nejlepší variantou je úplná abstinence. Denní přijatelná dávka je pro ženy jedna 150 ml sklenice vína a dvě pro muže. Přemíra alkoholu výrazně zkracuje život a značně zvyšuje nebezpečí problémů s kardiovaskulárním systémem, onemocnění jater a vznik rakoviny.

Stop kouření

V případě, že kouříte, okamžitě tento zlozvyk ze svého života vyřaďte. I příležitostní kuřáci značně svému zdraví škodí a dobrovolně si poškozují organismus. Být zdravý znamená nekouřit! Kouření má neblahý dopad na mnoho tělesných funkcí, ohrožuje celý dýchací a kardiovaskulární systém a je častou příčinou mnoha druhů rakoviny.

