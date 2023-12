Hemoroidy jsou téma velmi nepříjemné, ale co naplat. Hemoroidy jen tak nikam neodejdou. Doma si můžete sice ulevit bylinkami, ale důležité je problém řešit s lékařem. Než se k němu ale objednáte, co z přírodních léčiv můžete vyzkoušet?

Hemoroidy: Víme o nich, přiznat je ale nechceme

Už máte vlastní zkušenost nebo o hemoroidech víte jen z doslechu? Nepříjemné onemocnění se může jednou týkat vás nebo vašich blízkých. O hemoroidech se mluví jen málo a celosvětově existuje také nemnoho informací ke srovnání jednotlivých národů. Nicméně ve Spojených státech hemoroidy trpí každý dvacátý člověk a po padesátce už každý osmý.

Přiznání si problému s hemoroidy je však stále tabu i v moderní společnosti. Vše o tom, jak toto onemocnění vnímáme i co nás může čekat při návštěvě lékaře, probral s odborníky Mgr. Honza Vojtko v pořadu Moje psychologie. Příspěvek najdete na YouTube kanálu Ženy na síti.

Proč vznikají hemoroidy a domácí léčba někdy nepomáhá?

Důvodů vzniku hemoroidů je celá řada a je to problém, který se týká žen i mužů, mladých i starších, prostě a jednoduše všech. S prvními hemoroidálními problémy se potýkají často ženy během těhotenství a po porodu, ale také ti, kteří trpí na zácpy, jsou obézní nebo mají příliš sedavé zaměstnání. Roli hraje jak životní styl a jídelníček tak i geny.

Než se odhodláte a přimějete se k oslovení lékaře a objednání se na prohlídku u odborníka, můžete si pomoci i doma. Vyzkoušejte praktiky našich předků, ale nezapomínejte, že hemoroidy doma jen tak nevyléčíte. I v případě, že vám sedací koupele pomohou, je velmi pravděpodobné, že se problém dříve či později vrátí. Navíc tyto praktiky při vnitřních hemoroidech nepůsobí dostatečně a úlevu neposkytují žádnou či jen minimální.

close info Shutterstock zoom_in Hemoroidy jsou vnitřní a vnější. S těmi vnitříními vám domácí léčba příliš nepomůže.

Co vyzkoušet proti hemoroidům doma?

Jaké recepty našich předků stojí na vnější hemoroidy vyzkoušet? Například mast s kurkumou! O výrazně žlutém koření jste určitě už slyšeli. Kurkuma je nejen koření, které se v Asii používá tisíce let, ale také jde o surovinu, která je v posledních několika dekádách zkoumaná i odborníky. O přínosech kurkumy, silných antioxidačních a protizánětlivých účincích se dnes již dobře ví a rozhodně nejde o spekulace.

Pamatujte ale, že léčiva, která používají zdánlivě stejné suroviny, bývají často koncentrovanější. Proto určitě není možné říci, že kurkuma v kořence je stejně silná jako přípravek s kurkuminem z lékárny. Pokud si ale chcete doma pomoci sami, pak směle do toho. Vyrobte si mast.

Mast připravíte smísením kurkumy s vazelínou nebo olivovým olejem, případně přepuštěným máslem či sádlem. Mastí potřete postižená místa ideálně vždy před spaním, aby mohla co nejdéle na místo působit.

Existují však i jiní přírodní pomocníci. Ryze českou bylinkou, která se používá na přípravu sedací koupele je heřmánek, případně dubová kůra. Účinná je také divizna, jalovec nebo benedikt.

Hrst bylinky napřed nechte louhovat v horké vodě, po dvaceti minutách odvar sceďte a použijte k naředění sedací koupele. Sedací koupel by neměla trvat déle než 15 minut a voda by měla mít zhruba tělesnou teplotu, tedy okolo 37 °C. Sedací koupele je nutné opakovat, a to nejlépe každý den po dobu minimálně několika dnů až týdnů.

Pokud budete hledat pomoc v lékárně, z volně prodejných doplňků stravy může k léčbě hemoroidů přispět i vitamin C, rutin a veškeré preparáty podporující zdraví cév a žilních stěn.

