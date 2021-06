Heřmánkový čaj: Co udělá s tělem, když ho budete pít každý den

Heřmánkový čaj by se dal označit bez okolků za všelék. Je jedním z nejčastěji připravovaných bylinkových čajů, protože jeho účinky na naše zdraví jsou známé. Tento bylinkový čaj má ovocnou chuť podobnou jablku. A kromě toho, že je chutný, má řadu hodnotných a cenných léčebných vlastností. Co vše by se vylepšilo v našem těle, kdybychom heřmánkový čaj pili každý den?

Zdroje: www.cajar.cz, www.eotazky.cz, www.bylinkovo.cz

Ač si můžeme heřmánkový čaj koupit v každém obchodě, určitě je lepší si jej připravit doma.

Sušený květ heřmánku je známý pro své protizánětlivé, antioxidační, protiplísňové, protikřečové, protivředové a stahující léčivé vlastnosti. Heřmánkový čaj obsahuje 28 terpenoidových a 36 flavonoidových složek, včetně bioaktivních látek – kumarinů, flavonoidů, terpenoidů a rostlinného slizu. Kombinace všech těchto látek dělá z heřmánku jakousi tekutou superpotravinu.

Všeho s mírou, i heřmánku

Doporučená denní dávka heřmánkového čaje jsou maximálně tři hrnečky denně nebo jeden šálek na noc, přičemž čaj by se neměl louhovat příliš dlouhou dobu, aby nebyl hořký. Samozřejmě si jej lze podle potřeby a chuti dosladit cukrem nebo medem.

Zklidnění a stres

Jednou ze základních vlastností heřmánku je jeho pozitivní vliv na náš mozek a stres neboli celkové zklidnění organismu, včetně snadnějšího usínání. Má v sobě obsažené látky, které působí na lidský mozek stejným způsobem jako léky, které podávají při úzkostných stavech. Dokáže podporovat psychické uvolnění, čímž zmírňuje stres. Jeho relaxační a protizánětlivý účinek působí pozitivně na hladké svalstvo zažívacího ústrojí.

Stejně tak pomáhá i ženám při menstruačních bolestech. Jeho zevním použitím se zklidňují kožní záněty i léčba infekcí. I při lehkých popáleninách, od ohně i od slunce, se doporučuje obklad z heřmánkového odvaru. Také podporuje pocení, hodí se jako prevence proti nadýmání a má žlučotvorné účinky.

Heřmánkový čaj je nabitý přírodními protizánětlivými látkami, které dokáží pomoci našemu tělu i s otoky. Lze jej jak vypít teplý, tak vychlazený přikládat na postižená místa.

Přínosy pravidelného pití heřmánkového čaje

Silné protikřečové a protizánětlivé vlastnosti objevené v heřmánkovém čaji z něj dělají účinný přírodní lék na žaludeční křeče. Pijte čaj dvakrát denně, ráno a večer, abyste ulevili tlaku a bolesti.

Heřmánek pomáhá při nespavosti. Po vypití jednoho šálku na noc, zhruba 30 minut před spaním, se nám většinou ihned uleví. Jeho účinky na spaní mohou dokonce přerůst i v účinky sedativní, a to díky flavonoidu apigeninu, který se váže na benzodiazepinové receptory v mozku.

Heřmánek dokáže i předcházet bolestem hlavy, ale v tomto případě by měl být vypit jako prevence neboli ještě před tím, než se bolest rozjede.

Obdobně to funguje i se žaludeční virózou, kdy dokáže čaj pomoci od křečí a bolestí spojených s podrážděným žaludkem a střevy.

Asi všichni bychom uvítali, že pravidelné pití heřmánkového čaje dokáže předcházet i nachlazení a rýmě.

Léčí i „zvenku“

Překvapením může být i to, že jej lze používat i zevně. Při lokálním užití dokáže rychle léčit popáleniny a odřeniny. Již staří Egypťané, Římané a Řekové používali heřmánkové obklady na hojení ran. V současnosti můžeme použít i „pytlíkový čaj“ a nechat vyluhovat 3 sáčky v jednom šálku vroucí vody. Než jej použijeme jako obklad, musíme ho nechat pořádně vychladit.

Dalším zevním použitím heřmánkového čaje jsou i kruhy pod očima. Čaj zmírňuje zánět a napíná pokožku, takže vám ihned „omladí“ výraz tváře. Dva čajové sáčky musíme ponořit do teplé vody a nechat je pět minut vylouhovat. Když sáčky vychladnou, přiložíme je na oči, kde působí jako uklidňující obklad.

Dalším pozitivním „zevním“ účinkem heřmánku je jeho pozitivní působení na pokožku. Pomáhá s volnými radikály a stává užitečným pomocníkem i při prevenci před bakteriemi, které způsobují akné. Dokáže zesvětlit skvrny a fleky a obecně pokožku zesvětlit, hydratovat, a dokonce vyrovnat nerovnosti. I zde se doporučuje denní užívání. Přelijte čaj do vhodné mísy a napařujte si nad ní tvář s ručníkem na hlavě, stejně jako při inhalaci při rýmě.