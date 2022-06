Zapomenutá domácí heřmánková mast: Naše babičky ji používaly místo antibiotik

Heřmánek je nejen drobná nenápadná rostlina, ale zároveň i nesmírně cenná bylinka, kterou si můžete právě teď nasbírat. Využijte léčivou sílu heřmánku a vyrobte si domácí zázrak v kelímku. Heřmánková mast se jistě hodí celé vaší rodině.

Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla)

Heřmánek pravý je známá a populární léčivka, kterou by měl mít doma po ruce každý. Můžete si z něj připravit výborný čaj, který pomáhá na různé zdravotní potíže, zejména na rýmu, kašel a podpoří i dobré zažívání. Heřmánek je jednoletá bylina, která dorůstá do výšky až 50 cm a je typická především svou výraznou a příjemnou vůní. V lidové medicíně se využívá již po dlouhá staletí a jeho příznivé účinky jsou známy už od starověku. Například ve Skandinávii byl heřmánek dokonce pokládán za posvátnou rostlinu a uctíval se jako symbol Slunce.

Ve Skandinávii byl heřmánek dokonce pokládán za posvátnou rostlinu a uctíval se jako symbol Slunce. Zdroj: shutterstock.com

Účinky heřmánku

Heřmánek je zázračná bylinka a dá se říct, že má univerzální využití. Je možné jej užívat nejen vnitřně, ale má i vnější uplatnění. Účinnými látkami obsaženými v heřmánku jsou především silice, bisabol, matricin, farnesen a polyacetylenové sloučeniny, které jsou silně protizánětlivé, dezinfekční a protialergické. Celkově heřmánek vyvolává uklidňující pocity. Harmonizuje nejen fyzickou stránku těla, ale i psychiku.

Je vhodný také na nadýmání, křeče, střevní poruchy, žaludeční potíže a posiluje imunitní systém. Ženy ocení příznivé účinky bylinky na děložní křeče, záněty močových cest a při poruchách menstruace. Heřmánek pomůže i na bolesti břicha, ledvin nebo hlavy, kožní vyrážky, hemoroidy a záněty, při kterých se používá ve formě léčivých obkladů, protože urychluje hojení. Heřmánek je i velice účinný na bolesti břicha, ledvin a hlavy.

Jak poznat pravý heřmánek?

Heřmánek má bílé okvětní lístky s charakteristickým žlutým středem. Velice snadno si ho můžete splést s rmenem římským, který má sice také léčivé účinky, ale užívá se na jiné potíže než heřmánek. Jak je tedy rozpoznat? Když rozlomíte květ heřmánku na dvě poloviny, měl by být uvnitř dutý.

Kdy je nejlepší heřmánek sbírat

Heřmánek můžete trhat od května až do září za suchých dní. Rostlina by neměla být odkvetlá, ale květy by měly být v plném rozkvětu. Naprosto nejlepší je sbírat kvítky třetí den po rozkvětu. Květní stonky nechte dlouhé maximálně 2 cm, nať ani listy heřmánku netrhejte.

Vyrobte si zázračnou mast

Co budete potřebovat:

2 hrsti čerstvých heřmánkových květů

150 g kokosového oleje

50 g bambuckého másla nebo kvalitního sádla

Heřmánková mast perfektně účinkuje na spálenou pokožku po nadměrném slunění. Zdroj: shutterstock.com

Nejprve si ve vodní lázni rozpusťte kokosový olej a druhý zvolený tuk. Heřmánkové květy nasekejte na drobné kousky, vložte je do olejového základu a nechte směs mírně probublat. Následně z plotýnky odstavte a nechte macerovat do druhého dne. Vzniklou směs opět zahřejte a ve chvíli, kdy se rozpustí, ji sceďte přes jemné plátýnko do připraveného čistého kelímku nebo skleněné dózičky. Mastičku uchovávejte v chladu a temnu.

Mastička bezvadně regeneruje pokožku

Velice dobře mast funguje k regeneraci podrážděné pokožky a k jejímu zklidnění. Perfektně účinkuje na spálenou pokožku po nadměrném slunění, na hojení běžných ranek, na štípance od hmyzu a je velmi oblíbená i na ošetření dětské pokožky.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.coopclub.cz, www.izahradkar.cz