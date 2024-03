Dlouhodobě zvýšená hladina cukru v krvi je zdraví škodlivá a nebezpečná. Proč můžete mít její hodnoty vyšší hned po ránu?

Hyperglykemie neboli zvýšený krevní cukr se může objevit jak krátkodobě, tak i v chronické podobě. Setrvale vysoká hladina cukru v krvi přináší jistá zdravotní rizika a velice snadno může přerůst do počínající cukrovky. Proč a kdy dochází k ranní glykemii?

Jak si udržet správné hodnoty cukru v krvi pro lepší hubnutí a krásnější svaly? Podívejte se na YouTube video na kanálu Aleš Lamka – Fitness:

Zdroj: Youtube

Nejčastější příčiny glykémie

Nejobvyklejším důvodem, proč ke zvýšeným hodnotám cukru v krvi opakovaně dochází, je špatná životospráva, tedy nezdravá strava, nedostatek aktivního pohybu a stres. Stejně tak mohou být na vině i jisté genetické předpoklady, ale i některé operace a zánět slinivky břišní. Proto není od věci si hodnoty cukru v krvi pravidelně kontrolovat, abyste případné nesrovnalosti mohli co nejdříve řešit.

close info Chinnapong / Shutterstock.com zoom_in V boji s glykémií pomůže i úprava životosprávy.

Ranní glykémie

Během noci se z organismu uvolňují přirozenou cestou kontraregulační hormony, což v případě nesprávné životosprávy zvyšuje inzulínovou rezistenci a zvýšené hladiny cukru v krvi. Patří mezi ně růstový hormon, kortizol, glukagon a epinefrin. Pokud se dostavují stavy únavy a rapidní úbytky na váze, na vině může být počínající cukrovka.

Hodnoty cukru v krvi

Hladiny glykemie na lačno jsou v normále do 5,5 mmol/l, zvýšené riziko cukrovky hrozí od 5,6 do 7,0 mmol/l. Normální hladiny po jídle jsou do 7,5 mmol/l, nebezpečné od 7,6 do 11,0 mmol/l.

Průvodní projevy glykémie

Kromě zvýšené únavy a úbytku na váze se mnohdy při glykémii objevuje pocení, nesoustředěnost, třes, zmatenost, rozostřené vidění a bušení srdce.

close info Profimedia zoom_in Průvodním projevem glykémie je únava.

Nevhodná večeře

Ranní glykémie může být způsobena špatnou večeří a nevhodnou skladbou potravin. Zamyslete se proto na správné rozložení vhodných potravin po celý den, abyste neměli večer sklony přejídat se. Stejně tak může být důvodem naopak i nedostatečná večeře nebo vysoká dávka perorálního antidiabetika, kterou berou cukrovkáři na noc.

Špatné biorytmy organismu

Glykémie může být také reakcí těla na nedostatečné biorytmy. Tuto situaci je vždy nutné řešit s ošetřujícím lékařem, který nastaví adekvátní léčbu.

