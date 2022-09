Hloh: Zdravotní zázrak na srdce a tlak. Nasbírejte ho a udělejte jednoduchou věc

Srdeční choroby jsou nemilou záležitostí, které postihují velké množství lidí. Jestliže budete mít podezření na vznik srdečního onemocnění, určitě neváhejte navštívit lékaře. Sáhnout však můžete i po hlohu, je to přírodní balzám na spoustu neduhů oběhového systému.

Na jaře má keř hlohu bílé zbarvení květů a na podzim ho zdobí zase červené plody. Jestliže máte tento blahodárný keř někde ve svém okolí, či ho přímo pěstujete na zahradě, pak vám může pomoci léčit vysoký krevní tlak či jiná srdeční onemocnění. Hloh totiž obsahuje látky rutin, hyperosid, adenin a adenosin, které podle vědců posilují srdeční sval, odstraňují arytmii a napomáhají rozšiřovat tepny vedoucí do srdečního svalu.

Dlouhodobé užívání hlohu

Abyste docílili správných účinků hlohu, budete si muset trochu počkat. Při každodenním užívání se jich dočkáte po týdnech nebo dokonce měsících. Na druhou stranu jsou velmi dobré a zvyšují účinky syntetických léků. Z tohoto důvodu je důležité, abyste hloh používali jako prevenci či na začátku nemoci, kdy ještě nemáte předepsané žádné léky. Pokud nějaké léky již berete, nejdříve se poraďte se svým lékařem, jestli hloh můžete ve vašem případě používat.

Hloh se vyplatí nasušit si do zásoby. Zdroj: Shutterstock

Domácí sirup z hlohu

Teď na podzim si můžete připravit jednoduchý sirup z plodů hlohu. Do 500 ml vody vložte 500 g zralých malviček hlohu a přiveďte k varu. Následně hloh rozmačkejte a nechte odstát do druhého dne. Další den přiveďte zase k varu. Směs bude probublávat, a dokud malvičky neztratí svou barvu, tak je nechte vařit. Poté sceďte a přidejte stejné množství cukru, jako je šťávy. Rychle přiveďte šťávu opět k varu. Pak ji přelijte do čisté lahve. Dopřávejte si 1 lžičku této blahodárné dobrůtky denně.

Tinktura z hložinek

Čerstvě natrhané plody hlohu (hložinky) nakrájejte a naplňte do sklenice. Zalijte kvalitním alkoholem (min 40 %) a uzavřete. Nechte louhovat na teplém a tmavém místě dva týdny. Sklenicí denně zatřepejte, aby alkohol dokázal vstřebat co nejvíce zdraví prospěšných látek. Po uplynutí doby tekutinu přeceďte přes plátýnko a hložinky ještě důkladně vymačkejte.

Pozor!

O dávkování a užití hlohové tinktury i jiných přípravků s hlohem se vždy poraďte se svým lékařem, obzvlášť, pokud užíváte pravidelně léky.

Čaj z hlohu na nespavost a migrénu

Čaj z hlohu má pozitivní vliv na srdce, ale také uklidňující účinky. Zdroj: Shutterstock

Jestliže byste si chtěli dopřávat raději čaj, pak zalijte jednu lžíci sušených hložinek 250 ml vroucí vody. Po 5 minutách sceďte a pijte dvakrát denně. Pozitivní vliv má hloh nejen na srdce, ale také se uklidníte při velké zátěži. Jestliže se vám nedaří usnout, dopřejte si večer šálek hlohového čaje s medem. Pomůže vám to při celkové únavě, nedostatku energie, závratích, dušnosti, pocitech strachu a nervozity.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, vitalia.cz, cajovy.blog