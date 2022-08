Proč naše babičky v srpnu nakládaly hluchavku do lihu a proč byste měli taky

Hluchavka je skvělá bylinka, na kterou se v posledních letech trošku pozapomnělo. Víte, jaké má účinky a proč ji sbírat? Ženy po generace tuto báječnou léčivku sbíraly a sušily ji nejen na čaj. Účinků hluchavky využívaly i prostřednictvím jednoduché hluchavkové tinktury. Jak ji připravit?

Od sběru hluchavky se upustilo

Pamatujete si z dětství na sběr hluchavky nebo už vás tyhle školní akce minuly? Hluchavka je u nás velmi rozšířená divoká bylinka, ale v posledních letech se na ni tak trochu zapomnělo, od sběru se upustilo pro problémy se sušením. Přitom je hluchavka rostlina, které se daří běžně ve volné přírodě, žádné speciální zacházení nepotřebuje a bývalo jí všude dost. Víte, o místečku, kam byste mohli na její sběr vyrazit? Pokud ano, neváhejte. Hluchavka je skvělá z mnoha důvodů a nyní v srpnu je čas naložit ji do lihu a udělat si tinkturu. Proč a nač?

Hluchavka nachová (Lamium purpureum) roste volně v přírodě. Zdroj: HartmutMorgenthal / Shutterstock.com

Hluchavka je léčivka i okrasná bylina

Listy hluchavky jsou podobné kopřivám, jsou však nižšího vzrůstu a především nežahají. Kvítky mohou být bílé, růžové až nachové či fialové i žluté a jejich sběr je poměrně jednoduchý, protože jdou sbírat bez pomůcek. Kvetou od dubna do listopadu a jsou to právě květy, které se používají v lidovém léčitelství, i když také nať a listy lze použít. Při sběru a sušení pamatujte, že je nutné sušit hluchavky spíš při nižších teplotách, tj. pod 35 °C, ideálně ve stínu, v tenkých vrstvách na vzdušném místě. Květy nesmí ztmavnout, léčivé látky by byly znehodnocené.

Zahradní kultivary hluchavek mají krásné květy i listy. Zdroj: Shutterstock.com / mizy

Léčivé účinky hluchavky jsou k nezaplacení

Právě bílá a nachová odrůda jsou byliny léčivé a běžně se používaly k léčbě nachlazení, chřipce i angíně. Hluchavka má však mnohé další využití a rozhodně stojí za to ji vyzkoušet. Pomáhá s odhleněním, ale funguje i protizánětlivě, uklidňuje, také má i mírně svíravé účinky. Velmi ceněná je při gynekologických problémech, ale také při onemocněních ledvin či slinivky. Muži ocení pozitivní vliv na močové cesty a prostatu.

Jako většina bylin, i hluchavka harmonizuje trávení a vylučování.

Hluchavku lze využít mnoha způsoby. Nejjednodušší je rozhodně čaj nebo sedací koupel. Tinkturu, která vznikne macerováním květů v lihu, je vhodné užívat vnitřně i zevně. Pokud bojujete s usínáním a špatně spíte, pak si můžete dát každý den večer 10 až 20 kapek. Pro zlepšení růstu vlasů a jejich kvalitu použijte adekvátní množství k masáži skalpu.

Květy hluchavky je nutné sušit opatrně, můžete je však použít i čerstvé. Zdroj: Shutterstock.com / Andrey Solovev

Příprava tinktury z hluchavky

Jak už to u tinktur bývá, výroba je velmi prostá, jen si budete muset na výsledek několik týdnů počkat. Do nádoby dejte hluchavkové květy a na každých pět lžic květů použijte půl litru kvalitního alkoholu. Sklenici uzavřete víkem, protřepejte a uložte na dva týdny na tmavé místo. Občas protřepejte. Po uplynutí čtrnácti dnů sceďte a přelejte do lahvičky s kapátkem.