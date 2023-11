Každému se někdy stane, že například vypije až moc bublinkového nápoje a potřebuje si ulevit. Ale co když to není normální říhnutí a cítíte v něm hnilobu? Budete překvapeni, ale může vám pomoci běžné koření. Podívejte.

Stává se to každému. Je to možná nepříjemné, a pro někoho dokonce neslušné, ale je to zcela běžný způsob, jak se vaše tělo zbavuje přebytečných plynů. Je to naprosto přirozená reflexe těla, za kterou se není vůbec třeba stydět. Potíž ale nastává, když při říhnutí cítíte hnilobnou chuť. Hodně lidí ji popisuje jako pachuť zkažených vajec.

Jak tyto nepříjemnosti vznikají

Faktorů, které způsobují hnilobnou chuť v ústech při říhání, je několik. Prvním je například konzumace potravin, které obsahují síru. Říhání s pachutí syrových vajec totiž nejčastěji vzniká kvůli plynu sirovodíku, který se vytváří, když jíte hodně jídel s vysokým obsahem síry. Může to být například brokolice, rukola, ředkvičky nebo červené zelí. Zkrátka brukvovitá zelenina.

close info Profimedia zoom_in Tato zelenina, i když obsahuje síru známou také jako minerál krásy, může způsobovat hnilobné říhání.

Dalším faktorem je také chronický kyselý reflux. Pokud vás při říhnutí doprovází pálení žáhy, je dosti možné, že to má na vině kyselý reflux. Ten způsobuje stoupání kyselého obsahu ze žaludku zpět do jícnu. Na to většinou pomáhá subsalicylát bizmutitý.

Dalším viníkem může být i přespříliš těžká večeře. Jídla s vysokým obsahem másla, oleje a dalších tuků jsou totiž nejtěžší na strávení a zůstávají v žaludku nejdéle. To pak může způsobit páchnoucí říhání kvůli fermentačnímu procesu.

close info Profimedia zoom_in Mastné jídlo může být také důvodem zápachu zkažených vajec.

Střevní mikrobiom může být také na vině. Obzvláště, pokud jej máte lidově řečeno mimo mísu. Konkrétně se jedná o bakteriální přerůstání tenkého střeva. Je to kvůli tomu, že přebytek bakterií produkuje ve vašem tenkém střevě množství metanu, vodíku a sirovodíkových plynů. Za běžných okolností je vaše tenké střevo na bakterie relativně chudé, což znamená, že když se bakterie přemnoží, může to vyústit v nepříjemný hnilobný zápach z úst.

close info Profimedia zoom_in Kurkuma je známá pro své ozdravné účinky již přes 4000 let.

Koření, co pomáhá

Naštěstí kvůli hnilobnému zápachu nemusíte navštěvovat doktora, není totiž nijak závažné pro vaše zdraví. Postačí, když si koupíte běžně dostupné koření. Můžete si vybrat vaše preferované. Jako první máte na výběr zelený čaj. Ten díky své síle dokáže podporovat vaše zdraví a hlavně pomáhá s trávením. Pokud neholdujete zelenému čaji, je tu ještě kurkuma. Zářivě žluté koření pocházející z Indie. Používá se již přes 4000 let a je známá pro své pozitivní účinky na zdraví. Užívání doplňků s kurkumou zlepšuje příznaky pálení žáhy a plynatosti.

