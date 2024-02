Tělo je jedna velká chemická továrna. Když mu něco chybí (nebo přebývá), bývá to problém. A jak to je s hořčíkem?

Kdybyste hledali nejdůležitější minerál pro tělo, tak hořčík by byl hned na čtvrtém místě. Předběhl by ho jen vápník, fosfor a draslík… A není divu. Hořčík ovlivňuje až 600 biochemických reakcí ve vašem těle. Co třeba? Hořčík ovlivňuje práci svalů a zvyšuje vaši výkonnost při cvičení. Snižuje krevní tlak a tím pádem chrání i vaše srdce… Má vliv i na vaši psychiku. Výzkumy prokázaly, že lidé s nízkou hladinou hořčíku mívají častěji úzkosti a deprese. Proto je obecně doporučováno zkonzumovat až 248 mg hořčíku denně. Ať už ve formě doplňku stravy, tak i v klasickém jídle.

O důležitosti hořčíku v těle vás přesvědčí příspěvek autora GymBeam.cz. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Málo hořčíku, větší riziko cukrovky

Nedostatek hořčíku má podle odborníků vliv i na hladinu cukru v krvi. U 48 % „cukrovkářů“ je právě problém s nedostatkem hořčíku. Naopak u lidí, kteří ho mají v normě nebo v nadprůměru, je riziko onemocnění diabetem o poznání menší. Jak je to možné? Hořčík totiž zvyšuje citlivost buněk na inzulin a tím pádem udrží cukr v krvi lépe „na uzdě“.

Křeče, migrény a únava...

Abyste předešli zbytečným zdravotním problémům, snažte se doplnit hořčík co nejvíce. Jak poznáte, že ho máte málo? Tělo nedostatek tohoto důležitého minerálu hlásí jednoduše – častou svalovou křečí. Ta se objevuje především ve večerních nebo nočních hodinách a dokáže vám pořádně narušit spánek. Dalším signálem, že vám chybí hořčík je únava, kterou doprovázejí migrény nebo poruchy koncentrace. Abyste doplnili svůj hořčíkový deficit, snažte se proto jíst hodně potraviny s větším podílem tohoto minerálu. O co jde?

close info Profimedia zoom_in Nedostatek hořčíku způsobuje bolesti hlavy.

Hořčík v jídle

Pokud budete hledat zdroje hořčíku, zaměřte se na zelenou barvu. Hodně tohoto minerálu najdete například ve špenátu, avokádu a dýňových semínkách. Spousty hořčíku mají i luštěniny, obiloviny (zejména ovesné vločky) a všelijaká semínka (chia semínka a quinoa). Vsadit byste měli i na ořechy. Mezi největší ořechový triumf patří mandle, které obsahují ve 100 g zhruba 280 mg hořčíku! Chybu neuděláte, když sáhnete po kvalitní hořké čokoládě. Podle výzkumů má tato kakaová pochoutka velké množství hořčíku. Tak neváhejte a využijte toho!

close info Profimedia zoom_in Mandle jsou zásobárnou hořčíku.

Předávkování je nebezpezpečné

Ale pozor, i hořčíkem se dá předávkovat! Optimální maximální dávka je 375 mg hořčíku denně. Ale většinou záleží na konkrétním člověku, kolik ho potřebuje. Hodně závisí na druhu pohlaví (muži ho potřebují více) a typu postavy. Nadbytek hořčíku v těle se projevuje zvracením, svalovou únavou, průjmy, nadýmáním a křeči v břiše. Proto než začnete hořčík užívat, poraďte se pro jistotu se svým lékařem, který vám určí optimální denní množství.

Zdroje: https://www.svetplodu.cz, https://www.brainmarket.cz