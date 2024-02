Zatímco mnozí z nás mají tendenci stres zahánět čokoládou nebo si dopřávat relax v horké vaně, pouze málokdo si uvědomuje, že hořčík může hrát velkou roli v boji proti stresu. Přináší do našeho života klid a harmonii. Proč bychom měli pečovat o dostatečný příjem hořčíku?

Žijeme v době, kdy se každodenní stres stává neodmyslitelnou součástí našich životů. Kardiologové a odborníci na výživu se shodují na jedné věci: hořčík může být klíčovým hráčem při regulaci naší reakce na stres. Tento minerál má schopnost uvolnit napětí v těle a pomoci nám lépe zvládat každodenní tlaky.



Podívejte se na video na YouTube kanále BrainMarket, kde se dozvíte 6 důvodů, proč potřebujete hořčík:

Jak hořčík působí

Hořčík je známý svou schopností uvolňovat svalové napětí a působit jako přirozený relaxant. Nicméně, jeho vliv sahá daleko za tuto jednoduchou funkci. Při stresové reakci hraje hořčík klíčovou roli v regulaci hormonů, které ovlivňují naši náladu.



Hořčík spolupracuje s draslíkem a vápníkem při regulaci elektrické aktivity srdce. Nedostatek hořčíku může způsobit nerovnováhu elektrolytů, což má za následek, že svaly vašeho srdce nefungují úplně dobře. Výsledkem může být, že vaše srdce začne bít rychleji, než by mělo.

Proč mít dostatečný příjem hořčíku

1. Lepší spánek:

Hořčík hraje klíčovou roli v regulaci hormonu melatoninu, který je zodpovědný za spánkový cyklus. Dostatečný příjem hořčíku může pomoci normalizovat spánkové vzorce a zlepšit kvalitu spánku.

2. Zvýšení energie a sportovní výkon:

Hořčík je nezbytný pro energetický metabolismus v těle. Pomáhá přeměňovat potravu na energii a podporuje normální funkci svalů. Jeho nedostatek může způsobit únavu a snížený sportovní výkon.

3. Zabraňuje migrénám:

Existují studie naznačující, že hořčík může pomoci snižovat frekvenci a intenzitu migrén. Ovlivňuje cévní stěny a neurologické mechanismy spojené se vznikem migrén.

4. Bojuje proti depresi a úzkosti:

Hořčík má vliv na neurotransmitery spojené s náladou jako je serotonin. Některé výzkumy naznačují, že doplňování hořčíku může pomoci snížit symptomy deprese a úzkosti.

5. Podporuje zdraví srdce:

Hořčík je důležitý pro normální srdeční funkci. Pomáhá regulovat srdeční rytmus, udržuje normální krevní tlak a podporuje svalovou funkci srdce.

6. Zmírňuje příznaky PMS:

Několik studií naznačuje, že ženy s vyšším příjmem hořčíku mohou mít mírnější příznaky premenstruačního syndromu (PMS). Hořčík může působit proti svalovým křečím, podrážděnosti a dalším příznakům spojeným s PMS.

Hořčík neovlivňuje pouze srdce, ale hraje důležitou roli i v dalších procesech v těle. Regulace hladiny cukru v krvi, syntéza bílkovin, tvorba kostí a DNA a udržení svalů a nervů v optimálním stavu jsou jen některé z jeho úkolů.

Doporučený příjem hořčíku

Doporučený příjem hořčíku se liší v závislosti na věku, pohlaví a dalších faktorech. Národní institut zdraví (NIH) poskytuje následující doporučené denní příjmy hořčíku pro různé věkové kategorie:

· Děti 1-3 roky: 80 mg

· Děti 4-8 let: 130 mg

· Děti 9-13 let: 240 mg

· Dívky 14-18 let: 360 mg

· Chlapci 14-18 let: 410 mg

· Ženy 19-30 let: 310 mg

· Muži 19-30 let: 400 mg

· Ženy 31 let a starší: 320 mg

· Muži 31 let a starší: 420 mg

close info Profimedia zoom_in Než sáhnete po doplňcích, zkuste upravit stravu.

Potraviny bohaté na hořčík

Než sáhnete po doplňcích, zkuste upravit stravu. Existuje mnoho potravin bohatých na hořčík.

1. Ořechy a semínka:

- Ořechy (mandle, lískové oříšky, vlašské ořechy)

- Semínka (dýňová semínka, slunečnicová semínka, sezamová semínka, chia semínka)

2. Luštěniny:

- Černá fazole

- Čočka

- Cizrna

- Hrách

3. Listová zelenina:

- Špenát

- Mangold

- Přeslička

- Brokolice

4. Cereálie a celozrnné produkty:

- Ovesné vločky

- Celozrnný chléb

- Celozrnná rýže

- Quinoa

5. Ryby:

- Losos

- Makrela

- Tuňák

6. Ovoce:

- Banány

- Avokádo

- Fíky

7. Mléčné výrobky:

- Ořechové máslo (mandle, arašídy)

- Přírodní jogurt

8. Čokoláda:

- Tmavá čokoláda s vysokým obsahem kakaa

9. Zelenina:

- Brambory (se slupkou)

- Mrkev

- Rajčata

10. Sušené ovoce:

- Sušené meruňky

- Sušené fíky

Hořčík je důležitý pro správnou funkci našeho srdce a celkového zdraví a jeho nedostatek může vést k rychlému srdečnímu tepu a dalším problémům.

Je-li váš srdeční tep mimo obvyklé hodnoty, může být užitečné zaměřit se na zvýšení příjmu hořčíku, buď formou potravin bohatých na hořčík nebo případně pod dohledem odborníka, prostřednictvím doplňků. Nicméně, než začnete měnit svou stravu nebo užívat doplňky, vždy je dobré konzultovat s lékařem.

